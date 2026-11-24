La apertura del camino de la Cuesta de Zapata continúa avanzando con trabajos distribuidos en tres frentes a lo largo de sus más de 50 kilómetros. Los equipos de Vialidad Provincial desarrollan las intervenciones correspondientes a las distintas secciones de la Ruta Provincial N.º 3, con el objetivo de unir Tinogasta y Londres mediante un trazado que atraviesa sectores con características geográficas y constructivas particulares.

El avance de las tareas fue recorrido por el gobernador Raúl Jalil, durante su visita al Oeste catamarqueño. En la recorrida estuvo acompañado por los intendentes Ernesto Andrada, de Tinogasta, y Raúl Úsqueda, de Fiambalá, además de trabajadores del organismo provincial que participan de la ejecución de las obras.

La intervención contempla diferentes etapas de construcción y mejoramiento de la infraestructura vial. De acuerdo con las condiciones de cada sector, los trabajos incluyen ampliación de calzada, construcción de obra básica, conformación de bases y pavimentación. Estas tareas se desarrollan de manera simultánea en las tres secciones que integran el tramo, con procedimientos adaptados a las particularidades de cada parte del recorrido.

Durante la visita, Jalil destacó la relevancia de la obra para la conexión entre ambas localidades y departamentos. El mandatario sostuvo que la intervención sobre la Ruta Provincial N.º 3 representa una deuda histórica para unir Tinogasta con Londres, reducir distancias y brindar mayor seguridad a quienes transitan por la zona.

Una conexión considerada una deuda histórica para el Oeste

Al referirse a la importancia del proyecto, el gobernador afirmó: "Esta intervención sobre la Ruta Provincial N° 3 es una deuda histórica para unir Tinogasta con Londres, acortando distancias entre dos departamentos hermanos y brindando mayor seguridad".

Jalil también hizo referencia al significado que tiene la obra para las comunidades involucradas y para el desarrollo del Oeste catamarqueño. En ese sentido, expresó: "Lo que para muchos fue un sueño durante décadas hoy se convierte en realidad con hechos concretos que impulsan el turismo, acercan a nuestra gente y fortalecen el crecimiento de todo el oeste catamarqueño".

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante la recorrida por los distintos sectores donde trabajan los equipos de Vialidad Provincial. La conexión entre Tinogasta y Londres constituye el eje de la intervención, que busca avanzar sobre un recorrido de más de 50 kilómetros mediante obras diferenciadas según las condiciones del terreno.

El proyecto se encuentra organizado en tres secciones: el tramo que va desde Tinogasta hasta el inicio de la Cuesta de Zapata, el sector que atraviesa la propia cuesta y la parte final que conecta con Londres, en el departamento Belén. Cada una presenta características específicas y requiere trabajos distintos para completar el trazado.

Sección I: Tinogasta hasta el inicio de la Cuesta de Zapata

En la primera sección, correspondiente al tramo Tinogasta-Inicio Cuesta de Zapata, ya concluyeron las obras de arte correspondientes a los badenes.

A partir de esa etapa, los equipos continúan con la conformación de la base, como paso previo a la posterior pavimentación de la calzada. De esta manera, las tareas actuales se concentran en preparar la estructura sobre la que se ejecutará la superficie de circulación.

La finalización de los badenes constituye un avance dentro de los trabajos previstos para este sector. La continuidad de la conformación de la base y la posterior pavimentación forman parte de las intervenciones necesarias para avanzar en la conexión vial desde Tinogasta hacia la Cuesta de Zapata.

Sección II: la complejidad técnica de atravesar la Sierra de Zapata

El segundo sector corresponde a la Cuesta de Zapata, uno de los tramos de mayor complejidad técnica y constructiva de la Ruta Provincial N.º 3. Tiene una longitud de 6.676 metros y atraviesa el cordón montañoso denominado Sierra de Zapata, que constituye el límite natural entre los departamentos Tinogasta y Belén.

Las características geológicas y topográficas del terreno determinan las particularidades de los trabajos que se ejecutan en esta sección. Para avanzar con el trazado, las intervenciones comprenden tareas de ampliación y conformación de la calzada, que requieren trabajos de excavación en roca.

En determinados sectores, debido a las condiciones del terreno, también se utiliza el procedimiento de voladuras controladas. Estas operaciones forman parte de las tareas necesarias para intervenir sobre el cordón montañoso y adecuar el espacio destinado al camino.

Sección III: desde el final de la cuesta hasta Londres

La tercera sección comprende el tramo Fin Cuesta de Zapata-Londres, con una extensión de 27.684 metros. Se desarrolla desde la finalización de la cuesta hasta la ciudad de Londres, en el departamento Belén, donde se encuentra el empalme con la Ruta Nacional N.º 40.

En este sector, los trabajos avanzan desde la localidad de Londres en dirección a la Cuesta de Zapata. Las intervenciones incluyen el mejoramiento de las pendientes y del ancho de la calzada, además de la conformación de la base.

El esquema de tareas contempla también la ejecución del riego de imprimación y la construcción de las obras de arte que se encuentran pendientes. Entre estas últimas se incluyen badenes y alcantarillas.

La extensión de esta sección, que supera los 27 kilómetros, representa una parte importante del recorrido total previsto para conectar Tinogasta con Londres. Su desarrollo comprende distintas tareas destinadas a mejorar las condiciones del camino y completar los trabajos de infraestructura vial contemplados para el sector.