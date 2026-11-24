La empresa Catamarca Minera y Energética (CAMYEN S.A.U.) participó de dos encuentros estratégicos para el sector minero argentino, en una agenda institucional orientada a fortalecer la articulación entre las provincias y consolidar el papel de las empresas mineras estatales en el desarrollo de los recursos naturales. Las actividades incluyeron una reunión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación y la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible, realizada en Mendoza.

Ambos espacios constituyeron instancias de intercambio y coordinación entre representantes de distintas jurisdicciones, con el propósito de avanzar en mecanismos de cooperación y fortalecer las capacidades de las empresas provinciales. La participación de CAMYEN permitió incorporar la perspectiva de Catamarca en las discusiones nacionales vinculadas con el potencial minero, las inversiones privadas, la generación de capacidades productivas y las oportunidades de desarrollo sostenible para las comunidades.

La presencia de la empresa catamarqueña en estos ámbitos también estuvo vinculada con el fortalecimiento institucional de las sociedades mineras provinciales, consideradas actores relevantes para impulsar una mayor articulación entre las jurisdicciones que cuentan con recursos minerales.

En ese contexto, la agenda desarrollada combinó dos dimensiones: por un lado, la exposición de las posibilidades productivas de Catamarca ante representantes legislativos nacionales y, por otro, la consolidación de un espacio de trabajo federal destinado a coordinar acciones entre las empresas mineras de diferentes provincias.

La exposición ante la Comisión de Minería de Diputados

Una de las actividades centrales tuvo lugar durante la reunión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, donde expuso el presidente de CAMYEN, José Barrera Albarracín.

La comisión es presidida por la legisladora catamarqueña Fernanda Ávila, quien encabezó el espacio de trabajo en el que también participaron representantes de empresas mineras provinciales de otras jurisdicciones. Junto al titular de CAMYEN estuvieron representantes de REMSa, de Salta, y JEMSE, de Jujuy, en una instancia que permitió reunir distintas experiencias de gestión minera provincial y abordar cuestiones vinculadas con el desarrollo de la actividad en el país.

Durante su exposición, Barrera Albarracín destacó especialmente el potencial de Catamarca en litio y cobre, dos recursos que forman parte de las posibilidades mineras de la provincia y que ocuparon un lugar central en la presentación institucional.

El presidente de CAMYEN también hizo hincapié en la importancia de acompañar las inversiones privadas, planteando la necesidad de fortalecer las condiciones de articulación entre los distintos actores vinculados con la actividad minera.

Otro de los puntos destacados estuvo relacionado con la cooperación entre las empresas provinciales. En ese sentido, señaló la importancia de avanzar en mecanismos de trabajo conjunto que permitan generar capacidades industriales y tecnológicas, además de ampliar las oportunidades de desarrollo sostenible en las comunidades.

La intervención permitió exponer una visión que contempla tanto el aprovechamiento del potencial minero catamarqueño como la necesidad de fortalecer las estructuras empresariales provinciales para acompañar los procesos de desarrollo productivo.

La participación de REMSa y JEMSE, junto con CAMYEN, aportó además una dimensión interprovincial al encuentro, al reunir representantes de tres jurisdicciones con participación en el ámbito de las empresas mineras estatales.

La II Cumbre Internacional de Minería Sostenible y la agenda federal

La segunda instancia estratégica tuvo lugar en Mendoza, durante la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible. En esa oportunidad, José Barrera Albarracín participó junto al vicepresidente de la sociedad minera provincial, Gabriel Molina, de una nueva reunión de la Mesa de Empresas y Sociedades Mineras Provinciales.

Este espacio de articulación reúne a empresas y sociedades mineras de distintas jurisdicciones con el objetivo de fortalecer la cooperación y avanzar en una agenda compartida para el sector.

Uno de los principales resultados de la reunión fue la firma del Reglamento de Funcionamiento Operativo, una decisión considerada fundamental para consolidar institucionalmente la Mesa de Empresas y Sociedades Mineras Provinciales. La aprobación de este instrumento representa un paso en la organización y el funcionamiento del espacio, al establecer un marco operativo para el desarrollo de sus actividades y fortalecer su estructura institucional.

Se amplía la representación federal con nuevas incorporaciones

Otro resultado relevante de la reunión realizada en Mendoza fue la incorporación de dos nuevas empresas al espacio de articulación: FOMICRUZ S.E., de Santa Cruz, y EDHIPSA, de Río Negro.

Estas incorporaciones ampliaron la representación federal de la Mesa de Empresas y Sociedades Mineras Provinciales, sumando nuevas jurisdicciones a un ámbito de cooperación que busca fortalecer la participación de las provincias en el desarrollo de sus recursos naturales.

A partir de estas incorporaciones, el espacio amplió su integración y consolidó una representación más extensa de las empresas estatales vinculadas con la actividad minera.

La reunión también contó con la participación de las empresas de Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza, con las cuales se avanzó en la planificación de una agenda de trabajo conjunta para 2027.