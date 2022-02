"Tenemos la enorme responsabilidad de acompañar al Presidente y no dejar al país en default"

La exgobernadora de Catamarca y senadora nacional Lucía Corpacci sostuvo este lunes que el consenso dentro del Frente de Todos es "apoyar la decisión del Gobierno" en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, entendiendo "que no hay un acuerdo posible que sea excelente" y procurando ver cómo se sale de la actual situación "con el menor daño colateral posible", luego del préstamo tomado por la administración de Mauricio Macri por U$S 44.000 millones en el final de su gestión.



Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio, en las que indicó que "el consenso del Frente de Todos es apoyar una decisión del Gobierno y del Presidente (Alberto Fernández), entendiendo que no hay un acuerdo posible que sea excelente" sino que "es lo que se puede"



"Tenemos la enorme responsabilidad de acompañar la decisión de nuestro Presidente y no dejar al país en default, pero la gente debe saber que hay responsables de generar esta deuda ilegítima", remarcó la senadora nacional por Catamarca.



En ese sentido, puso el acento en que "hubo responsables que tomaron esa deuda fraudulenta, y que no se utilizó para lo que pudiera haber sido utilizada".



En este contexto, consideró que "lo importante es que la gente tenga conciencia de quiénes generaron esta deuda" y recordó que el Gobierno nacional hizo una "presentación (en la Justicia) para que los responsables se hagan cargo y sean juzgados por haber tomado esta deuda".



Por otro lado, sostuvo que, si bien "aún no hubo reunión de bloque" para fijar postura en relación al entendimiento alcanzado con el FMI, "en términos generales lo que muchos están esperando es tener el acuerdo final en la mano para poder verlo".



En tanto, al referirse a la oposición de Juntos por el Cambio, Corpacci consideró "una barbaridad" la actitud que asumen frente a este tema, teniendo en cuenta que se trata del espacio político que contrajo esa deuda durante su gestión de Gobierno.



"Que toman la deuda nos enteramos por los diarios. Nunca se consultó", sostuvo sobre el préstamo gestionado por el expresidente Mauricio Macri en 2018 y agregó: "Hay que ver cómo salimos de esto con el menor daño colateral posible".



"Todos apuntamos a que la economía crezca y que se controle la evasión", subrayó la senadora catamarqueña.