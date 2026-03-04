Tensión e incertidumbre en Fate: fracasa la reunión clave y se extiende la tregua administrativa

El panorama industrial y gremial en la provincia de Buenos Aires atraviesa horas de extrema sensibilidad. El conflicto que envuelve a la firma Fate, una de las principales productoras de neumáticos del país, continúa sin una resolución favorable tras el fracaso de la última instancia de diálogo entre las partes. La crisis se profundizó luego de que la empresa anunciara el cierre definitivo de su planta ubicada en el partido de San Fernando, una decisión drástica que conlleva el despido de 920 trabajadores. Ante la falta de acuerdos inmediatos, el Gobierno ha informado que el período de negociación bajo la figura de conciliación obligatoria se mantendrá vigente hasta el próximo 11 de marzo.

Incidentes y movilización en la Secretaría de Trabajo

La última reunión se dio en un contexto de alta temperatura social. El gremio de los trabajadores del neumático (Sutna) convocó a una marcha hacia la sede de la Secretaría de Trabajo, ubicada en la Avenida Leandro N. Alem al 600, a las 11:00 horas. La movilización, que buscaba repudiar el cierre de la planta y las cesantías masivas, no fue un evento aislado de un solo sector; por el contrario, contó con un fuerte respaldo de las centrales obreras y otros sindicatos de peso.

A la convocatoria del SUTNA —que además anunció un paro por 24 horas— se sumaron representantes de la CGT, la CTA, ATE y La Bancaria. La marcha, sin embargo, se vio empañada por diversos incidentes en la vía pública, lo que motivó un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades nacionales. Desde el Ministerio de Capital Humano, se emitió un comunicado reafirmando el compromiso con el diálogo y la búsqueda de soluciones dentro de la normativa laboral vigente, al tiempo que se exhortó a las partes y a los manifestantes a mantener conductas pacíficas para no poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía ni de las fuerzas de seguridad intervinientes.

El cronograma legal de la conciliación obligatoria

La herramienta de la conciliación obligatoria es actualmente el único dique de contención que evita la efectivización inmediata de los despidos y la escalada de medidas de fuerza permanentes. Este proceso administrativo cuenta con fechas y condiciones técnicas muy precisas que las partes deben acatar:

Inicio de la medida: La conciliación fue dictada originalmente el 18 de febrero , inmediatamente después del anuncio del cierre de la fábrica.

La conciliación fue dictada originalmente el , inmediatamente después del anuncio del cierre de la fábrica. Estado de la situación: La medida ordena retrotraer la situación al estado previo al conflicto , lo que significa la suspensión automática de las cesantías y el cese de acciones directas por parte del gremio.

La medida ordena , lo que significa la suspensión automática de las cesantías y el cese de acciones directas por parte del gremio. Fecha límite actual: El período de negociación administrativa se extiende, por el momento, hasta el 11 de marzo .

El período de negociación administrativa se extiende, por el momento, hasta el . Posible prórroga: En caso de no alcanzarse un acuerdo en las audiencias venideras, el Gobierno posee la facultad de prorrogar el plazo por cinco días hábiles adicionales.

Esta prórroga mantendría la obligación de ambas partes de detener cualquier acción hostil mientras se intenta acercar posiciones en la mesa de negociación técnica coordinada por el Estado.

Estrategia judicial y la figura de ocupación temporánea

Paralelamente a la negociación en el ámbito administrativo del Ministerio, el conflicto ha comenzado a ramificarse hacia la esfera legal. Los trabajadores de la planta de San Fernando, representados por el sindicato del neumático, han decidido no limitar sus reclamos únicamente a las audiencias de conciliación.

El SUTNA anticipó que recurrirá a la Justicia para impulsar una figura legal poco frecuente pero de gran impacto: la "ocupación temporánea" de la planta. Esta demanda judicial busca proteger las fuentes de trabajo y la unidad productiva ante lo que consideran un cierre injustificado. Mientras tanto, la incertidumbre persiste para las 920 familias afectadas, a la espera de que las próximas audiencias logren destrabar un conflicto que hoy se encuentra en un punto de máximo estancamiento, con una empresa firme en su decisión de retiro y un arco gremial unificado en la resistencia al cierre de una planta histórica en la zona norte del conurbano bonaerense.