Tensión, protestas y reclamos sociales en el marco de la Apertura Legislativa

La jornada institucional destinada al inicio del ciclo legislativo se vie atravesada por un clima de agitación social. Mientras el protocolo oficial avanzaba según lo previsto para la apertura de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, el pulso de la calle dicta una realidad paralela. En San Martín y Salta, diversos sectores de la sociedad civil y organizaciones políticas se congregaron para transformar el escenario público en un espacio de denuncia y reivindicación, exponiendo una serie de demandas que afectan a los eslabones más vulnerables del sistema laboral y previsional actual.

Una movilización multisectorial

La concentración, que comenzó a registrarse desde tempranas horas de este viernes, logró reunir a una diversidad de actores sociales bajo consignas de unidad frente a la precariedad. La presencia fue encabezada por militantes de partidos de izquierda, específicamente el Partido Obrero y el MST, quienes aportaron la estructura orgánica a la protesta. Sin embargo, el componente civil fue igualmente relevante, destacándose la participación de los Jubilados Autoconvocados, un sector que reclama con insistencia por la dignidad de sus haberes y el acceso a derechos sociales básicos que consideran vulnerados.

El reclamo laboral, por su parte, tuvo como protagonistas directos a los trabajadores precarizados que prestan servicios en áreas sensibles del Estado provincial. Los manifestantes que alzaron su voz pertenecen a dependencias clave para el funcionamiento social, entre las que se encuentran:

La Secretaría de Deportes.

El Ministerio de Educación.

El Ministerio de Trabajo.

El Ministerio de Obras Públicas.

Esta presencia de empleados estatales bajo condiciones de inestabilidad refleja una problemática profunda que busca ser atendida por la agenda política que hoy inicia su actividad anual.

Demandas laborales

El eje central de la protesta se centró en la exposición de reclamos vinculados directamente a la mejora de las condiciones laborales y la garantía de estabilidad. Los trabajadores de los diversos ministerios y secretarías hicieron hincapié en la necesidad de asegurar la continuidad de programas estatales, los cuales representan el sustento de cientos de familias, pero que actualmente carecen de marcos legales permanentes. Asimismo, uno de los pedidos más específicos y urgentes es el reconocimiento de antigüedad, un factor determinante para la carrera administrativa y la posterior jubilación de quienes han dedicado años de servicio en la administración pública sin el debido registro formal.

La manifestación se desarrolla principalmente por la calle San Martín, avanzando de forma decidida mientras en las cercanías se llevaba a cabo el acto institucional de la Asamblea Legislativa. Un detalle no menor de la jornada fue que la movilización se produjo desafiando el fuerte cerco policial dispuesto por las autoridades para proteger la zona de los actos oficiales. A pesar de las restricciones de circulación y la vigilancia intensiva, los carteles y consignas referidas al acceso al trabajo y la defensa de derechos sociales fueron claramente visibles para los transeúntes y funcionarios.

De esta manera la apertura de sesiones ordinarias de este año tiene también el otro costado con los reclamos de sectores de la sociedad. La conjunción de partidos de izquierda, jubilados y trabajadores precarizados hace visible a los sectores siempre presentes y en pugna por ser escuchados.