Jalil: "Catamarca será una de las principales productoras de litio del mundo"

En una jornada marcada por un profundo sentido de institucionalidad, el gobernador Raúl Jalil encabezó este viernes 1 de mayo el inicio del 137° Período de Sesiones Ordinarias de la Asamblea Legislativa. El evento, que se desarrolló bajo un estricto despliegue logístico y de seguridad en el centro de la capital provincial, tuvo como escenario la tradicional sala "Julio Sánchez Gardel" del Cine Teatro Catamarca. Pasadas las nueve de la mañana el mandatario provincial comenzó su discurso en el que comenzó una hoja de ruta donde la minería y la industria se erigen como los pilares de la soberanía productiva, esto entre los primeros puntos destacados.

El mensaje del gobernador comenzó siendo tajante al afirmar que "Catamarca será una de las principales productoras de litio del mundo", fundamentando esta visión en indicadores económicos actuales que demuestran una aceleración en la dinámica comercial de la región.

Comercio exterior

Uno de los puntos más destacados de la alocución fue la presentación de cifras que certifican el crecimiento sostenido del territorio. Según detalló el gobernador, Catamarca ha logrado duplicar su capacidad exportadora en tan solo un año. Mientras que en el primer trimestre de 2025 la provincia exportó al mundo 89 millones de dólares, en el mismo periodo de 2026 esa cifra escaló hasta los 177 millones de dólares.

Este volumen de operaciones ha permitido que Catamarca exhiba una recuperación de su Producto Bruto Interno (PBI), el cual oscila actualmente entre los 3.800 y 4.000 millones de pesos. Se trata de una cifra comparable a los años de actividad plena de la minería metalífera, lo que indica un cambio de paradigma hacia la minería del litio y la diversificación industrial. Los productos catamarqueños han logrado penetrar en mercados sumamente exigentes y diversos, estableciendo vínculos comerciales con:

Estados Unidos y China.

Países europeos y Brasil.

Vietnam y diversas naciones de los países árabes.

Conectividad estratégica

Jalil abordó con honestidad el desafío geográfico que históricamente limitó a la provincia. Al ser una jurisdicción mediterránea y alejada de los puertos, el costo y el tiempo del transporte representaban barreras estructurales. Sin embargo, la gestión actual ha enfocado sus esfuerzos en la inversión de rutas, corredores y pasos fronterizos. El mandatario subrayó que el éxito exportador es el resultado de una política pública integral que ofrece condiciones de seguridad jurídica, tributaria y territorial.

En este marco, el Paso Internacional de San Francisco se consolida como la pieza fundamental de la logística provincial. Actualmente, este paso opera diariamente a más de 4.000 metros de altura, logrando un tránsito regular de carga que antes era técnicamente imposible. La planificación vial apunta a transformar a Catamarca en un corredor bioceánico, permitiendo que la producción local acceda al Océano Pacífico a través de San Francisco y al Océano Atlántico mediante la red vial nacional.

Defensa del trabajo y expansión industrial

En un contexto global que el gobernador calificó como adverso, la administración provincial tomó la determinación política de defender el trabajo catamarqueño. Esta protección se ha manifestado de manera tangible en el sector textil, donde se ha logrado salvaguardar el empleo del 93% de los trabajadores (1.870 de un total de más de 2.000) mediante subsidios directos. Los datos de inversión en sostenimiento laboral son contundentes:

$622 millones destinados al empleo en diversas industrias.

$309 millones invertidos en logística productiva.

Alcance de las medidas de sostenimiento en 85 empresas locales.

Casos emblemáticos como el de Rocotex, en el Parque Industrial El Pantanillo, ilustran esta expansión: la firma duplicó su producción y su personal, exportando actualmente a cinco países. A esto se suma la radicación de la textil INDECAT, la puesta en marcha de ABC Construcciones para módulos habitacionales y la duplicación de la capacidad energética del Parque Industrial mediante la ampliación de la Estación Transformadora.

Responsabilidad ambiental

Finalmente, Jalil recordó que "Catamarca es una provincia minera por mandato constitucional", lo que implica una responsabilidad administrativa ineludible con criterios ambientales y sociales. Para garantizar esto, se presentó el Estudio de Gestión de Impacto Acumulativo Integral (EGIA) para la subcuenca del Río Los Patos, en el Salar del Hombre Muerto.

Este estudio, realizado con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), es una herramienta pionera a nivel mundial. El EGIA analiza la actividad desde la década de 1990, profundiza en el periodo 2015-2023 y proyecta escenarios futuros hasta el año 2076. Las conclusiones técnicas brindan tranquilidad sobre el desarrollo de la actividad: el sistema hídrico del Río Los Patos permanece estable y existe un equilibrio de la biodiversidad, asegurando la sostenibilidad de la minería en un horizonte de 50 años.

Lo más destacado del mensaje:

"CATA, el Centro de Arte y Tecnología Aplicada de Catamarca. Abrimos sus puertas a fines de septiembre del año pasado, tras recuperar la antigua Casa de Gobierno, un edificio patrimonial diseñado por Luis Caravati hace más de 160 años. Hoy es un espacio cultural de vanguardia, destacado a nivel regional y nacional, con tecnología, salas interactivas y acceso gratuito. Desde que abrió hasta Semana Santa, 52.860 personas visitaron el CATA".

"La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho tuvo en su edición 2025 un récord histórico: 1.400.000 visitantes, 1.600 expositores, 3.000 artistas catamarqueños. Esto significa un enorme impacto económico para toda la cadena de valor local. Así, el Poncho es la fiesta que 13 14 nos define como catamarqueños, nos identifica como gestión y ya es una fiesta de todo el norte argentino. La Fiesta del Poncho nos valió dos reconocimientos internacionales que hace solo 5 años solamente soñábamos".

"Seguimos trabajando para que Catamarca tenga más embajadores deportivos en el mundo, como el Pollito Tapia, Julián Gutiérrez, Valentín Olmos y Virginia Brígido. Por eso sostenemos la industria del deporte e inauguramos obras de mejoras y refacciones en 14 clubes. Esto es parte del Programa de Inversión en Infraestructura Deportiva, el mayor programa de inversión en clubes de la historia de esta provincia, que todavía tiene como objetivo completar obras en 3 clubes más".

"En los últimos meses inauguramos el tramo Cumbre de Portezuelo a Tinogasta, de la Ruta 42 y así ya tenemos el Corredor Este, con la ruta 2 también pavimentada. También terminamos la Ruta 43 en el tramo Villa Vil-Cuesta de Randolfo, y por primera vez en la historia, hay ruta completamente pavimentada hasta Antofagasta de la Sierra. En ejecución tenemos la Ruta 1, que por primera vez va a pavimentar la conexión con Aconquija y se terminará en el mes de octubre. Además, completamos la Avenida Costanera Río del Valle para conectar Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú".

"A marzo de este año, el stock de deuda pública representa apenas el 4,53% de los ingresos corrientes que esta provincia percibe en un año. Es un nivel de endeudamiento sano y manejable. Esto es lo que hace posible todo lo que sigue. Por eso tomamos la decisión de financiar la continuidad de esas tres obras anheladas con el préstamo del Banco Nación".

"En materia de suministro eléctrico, en los próximos meses vamos a firmar el financiamiento para la Línea del Oeste Catamarqueño. Aquí la provincia aportará el 60% del costo de la obra, y el financiamiento externo aportará el 40% restante. Esta es la línea de alta tensión que va a integrar el sistema eléctrico del Oeste minero con el resto de la provincia para el abastecimiento y dar capacidad para energías renovables".

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