Tinogasta cerró un acuerdo salarial, con un piso de $100.000 pesos

El secretario general de ATE Catamarca, Ricardo Arévalo brindó detalles del acuerdo salarial con el municipio de Tinogasta que permitirá a los empleados municipales percibir un piso de $100.000 pesos.

El gremialista comentó que a la mejora salarial obtenida del piso de $100.000 pesos, resta sumar el porcentaje que correspondería a la antigüedad categoria y títulos.

UCPC

Por otra parte, los miembros de Comisión Directiva de UPCN Seccional Catamarca, Iliana Araya y Enzo Olmos también se reunieron con el intendente de Tinogasta, Sebastián Noblega donde se estableció en el Acta Acuerdo un incremento salarial donde se distribuirá en una cuota del 16,5% a partir del 01/03 no remunerativo, no bonificable, más blanqueamiento del 6% sobre la asignación por categoría. Otra cuota del 16,5% a partir del 01/05 no remunerativo, no bonificable, más blanqueamiento del 3% sobre la asignación por categoría, donde ningún trabajador municipal estará debajo del piso de $100.000.

Cabe destacar, que este aumento estará incluido en el Sueldo Anual Complementario. Además habrá un incremento en asignaciones familiares del 39% a partir del mes de Abril. En cuanto al sueldo y la canasta se acordó unificar hasta el mes de junio del 2023.

Por otro lado, UPCN volvió a reiterar al municipio la entrega de ropa de trabajo.