Trabajadores de Camino reclaman el pago del aguinaldo y quincena atrasada

Un grupo de trabajadores de la fábrica Camino SA, ubicada en Sumalao, Valle Viejo, en diálogo con LA UNIÓN expresaron su preocupación por la pago de haberes.

Los empleados explicaron a este medio que la situación de atraso salarial fue comunicada a la gerencia de la empresa y también al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, , sin tener hasta la fecha respuesta alguna.

“Estamos realmente preocupados por la falta de pago. Hay un retraso en el pago de la quincena y todavía no podemos cobrar el aguinaldo. Realmente estamos preocupados. A esto se suma el silencio del gremio”, manifestó uno de los trabajadores que pidió mantener en reserva su identidad por temor a que se le aplique algún tipo de sanciones o le envíen carta documento según relató.

En ese contexto, los empleados aseguran que el retraso en el pago de los compromisos salariales afecta a cerca de 80 trabajadores.

Además confirmaron que el pago de quincena se viene realizando en cuotas. “Desde hace un tiempo a esta parte, las quincenas se pagan primero un 40% y después nos dan el resto del dinero. La verdad se hace difícil continuar de esta manera”, expresaron.

Sobre el final de la entrevista, los empleados comentaron que no tiene previsto iniciar por el momento medidas de fuerza y apelan a las autoridades del Ministerio de Producción o del mismo Ejecutivo provincial que tomen cartas en el asunto a fin de poder llegar a una solución y se regularicen los pagos. “La empresa no nos informó cual sería el motivo del atraso y el gremio nos informó que solicitaron reunión con la gerencia, pero que hasta la fecha no tuvieron respuestas”, concluyeron.