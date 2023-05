Tras el apoyo de Cristina Kirchner, Sergio Massa le lanzó un guiño: "Cuando había que agarrar la papa caliente nos hicimos cargo"

En medio de una crisis dentro del bloque del Frente de Todos, Sergio Massa recibió el respaldo de Cristina Kirchner por haber asumido la responsabilidad de intentar enfrentar los desafíos económicos del país en medio de la crisis.

El tigrense recogió el guante y le respondió a la vicepresidenta: “Cuando había que agarrar la papa caliente nos hicimos cargo”. El ministro de Economía enfatizó que mientras ellos “pusieron el cuerpo” muchos otros se escondieron “debajo de la cama”.

Durante la inauguración de un paso bajo nivel en el municipio bonaerense de San Fernando, Massa afirmó que él y su equipo se hicieron cargo de la “difícil tarea de estabilizar la economía argentina”.

“Soy agradecido. No soy de los que se asustan frente a un desafío. Efectivamente, cuando había que agarrar la papa caliente nos hicimos cargo, y muchos de los que hoy se pasean por los canales de televisión hablando vanidosamente de candidaturas se metían debajo de la cama”, enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda. Mientras le da la espalda a Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a respaldar a Sergio Massa. (Foto: NA)

El funcionario señaló que, desde que asumió en el Ministerio, “no paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo. Y la verdad es que no lo hice personalmente, lo pude hacer porque había un equipo que nos permitía soñar en un país que habíamos recuperado después de un endeudamiento vergonzoso y que no se podía caer por una crisis política”.

El llamado a un acuerdo y revisión del acuerdo con el FMI

En una extensa entrevista televisiva, Cristina Kirchner reconoció el trabajo de Massa al frente del Ministerio de Economía y resaltó la importancia de un acuerdo entre todos los partidos políticos para abordar los problemas del bimonetarismo en el país.

La vicepresidenta destacó la necesidad de revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dado que el país enfrenta vencimientos de deuda por 25 mil millones de dólares en el próximo año. Además, señaló que el endeudamiento en dólares agrava la restricción externa, lo que subraya la urgencia de encontrar soluciones efectivas y consensuadas. Cristina Kirchner brindó una entrevista televisiva este jueves por la noche. (Foto: Télam)

“Massa agarró una papa caliente, necesitamos revisar ese acuerdo con el FMI. El año que viene Argentina tiene vencimientos por 25 mil millones de dólares, solamente entre el Fondo, acreedores privados, deuda privada, sin contar organismos multilaterales”, sostuvo.

“Es necesario un acuerdo sobre cómo desatamos el nudo entre todos los partidos políticos que tengan expectativas de gobierno o representación parlamentaria, en qué hacemos con la economía bimonetaria, quién se lleva los dólares”, añadió.