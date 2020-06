Tras el contagio de Vidal, Larreta se hizo el test de coronavirus y dio negativo

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio negativo en la prueba de coronavirus a la que se sometió anoche, luego de que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal confirmara que se contagió el virus y que se encontraba asintomática.



Así lo confirmaron voceros del jefe de gobierno porteño, quienes precisaron que el titular del Ejecutivo porteño se realizó el hisopado anoche y dio negativo.



A la medianoche, a través de su cuenta de la red social twitter, Vidal anunció: "Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de Covid-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias".



Rodríguez Larreta decidió hacerse la prueba, ya que el viernes pasado había compartido un almuerzo con Vidal, Martín Lousteau y Emilio Monzó en la sede del gobierno porteño, ubicada en el barrio de Parque Patricios.