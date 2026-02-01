Tras las criticas, el Chaqueño Palavecino contó por qué invitó cantar a Javier Milei

El Chaqueño Palavecino finalmente respondió las críticas que recibió por haber invitado a cantar al presidente Javier Milei, en Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que se realiza todos los años en Córdoba: "Lo que menos traté en mi vida es ser alcahuete", afirmó.

En declaraciones radiales, sostuvo que solamente le propuso cantar "como lo hizo con muchas autoridades" y recordó el momento en que hizo lo propio con el gobernador de su provincia, Gustavo Sáenz.

"Lo invité a cantar porque sé que canta, como lo hice con muchas autoridades. Mientras estábamos cantando, lo vi en un palquito donde van los invitados, lo saludé y me pidió cantar 'Amor salvaje' y le dije suba, como a una persona más. Estaba contento y me pidió que no le hiciera pasar papelones", relató el cantante en Radio Mitre.

Para finalizar, se refirió implícitamente a varios de sus colegas que rechazaron su accionar y expresó que "hubo dichos que no vienen al caso"y remarcó que lo hizo "con respeto a la autoridad".

"He cantado con tantos, tantos tomadores de vino, así que compartir este momento lindo no es nada malo, es solo cantar. Lo que menos traté en mi vida es ser alcahuete. Aparte, no sé quiénes son (los que critican) de dónde vienen, ni qué han hecho", concluyó.