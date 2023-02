Tras un cruce por Twitter, Esteban Bullrich definió lo que cree que es "la grieta"

Tras cuestionar a Patricia Bullrich por negarse a hablar con los referentes del oficialismo y criticar el lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta, el exsenador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, se mostró en un video en el que habló de qué es "la grieta" para él y por qué apoya la postura larretista de pregonar por el diálogo.

"Luego de un intercambio en redes sociales del que formé parte, me veo en la obligación de definir qué es la grieta para mí", arrancó el dirigente, en un video que subió a YouTube. Allí definió que "es un mecanismo fomentador, es parte de la dirigencia política que usa y enfatiza las divisiones que existieron siempre en el país como estrategia para ganar poder".

"Se basa en el invento malintencionado de creer que aquellos que no piensan como yo, lo hacen por motivos espurios, convirtiéndose en enemigos", definió.

Esteban Bullrich se convirtió hace más de un año en uno de los emblemas de la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en el país y su pelea diaria la refleja a través de sus redes sociales. Pero su lucha personal no lo aleja de la tensa realidad de la interna política opositora. El también exministro de Educación de la Nación y de la Ciudad, utiliza una plataforma de un servicio online para poder hablar, que permite crear una versión digital de su propia voz, por eso permite mantener la esencia del habla de la persona tanto en el timbre, el acento y la entonación. Así se lo pudo ver en el video de su canal de Youtube.

En el mensaje, Bullrich avanzo y sostuvo que el uso repetido de la estrategia de la grieta fue penetrando en nuestra sociedad hasta llegar al seno de la familia. "tanto así, que se hizo imposible en muchas de ellas hablar de política, llegando en muchos casos hasta dejar de hablarse del todo", reflexionó.

"La Argentina era tierra fértil para que prendiera esta semilla de división, porque tenemos la vieja y cuestionable costumbre de denominar a un grupo político por su líder", argumentó y enumeró: "Así tuvimos a yrigoyenistas, peronistas y antiperonistas y, más actual, alfonsinistas, menemistas, kirchneristas, macristas y cristinistas". "Esto facilitó el trabajo de los excavadores, porque permite trasladar todas las características negativas del líder a los miembros de su grupo", consideró, en su análisis.

Además, ponderó no conocer otro país del mundo en el que se dé este fenómeno. "Esta combinación de identificar al enemigo y generalizar y personalizar las ideologías, llegó a que fuera imposible llegar a acuerdos políticos. Cualquiera que fuera atrapado negociando con el enemigo era un traidor o traidora. Ni hablar si en esa negociación había cedido algún centímetro para llegar a un acuerdo", siguió.

Y continuó. "No me entra en la cabeza por qué nos creímos la mentira de que solamente hay que conversar con los propios y que las personas son tan importantes. Lo importante no es de dónde viene la gente, sino hacia dónde quiere ir y con qué camino. Se tiene que dialogar siempre, dentro de la constitución y con transparencia. No podemos seguir así", enfatizó.

"Las políticas de largo plazo esenciales para la estabilidad y el desarrollo demandan grandes acuerdos y son el único camino para salir del estancamiento y la pobreza. Esos grandes acuerdos necesitan de una actitud amplia y generosa, de sentarse a la mesa de negociación pensando qué voy a entregar para llegar a un acuerdo que beneficie a la gente y no qué me voy a llegar desde esa mesa", interpretó.

Y recordó una anécdota de su etapa de ministro para ejemplificar. "Tuve que negociar 7 veces con los gremios docentes, supuestamente mis enemigos, pero siempre llegamos a un acuerdo. Eso no impidió que llevemos adelante transformaciones profundas en la Ciudad o Nación, o que los docentes no mejoraban sus condiciones salariales y laborales. Por el contrario, el gran beneficiario de estos acuerdos fue el sistema educativo".

"La gran beneficiaria de acuerdos de largo plazo sería nuestra querida Argentina. No nos tenemos que llevar bien ni ponernos de acuerdo con todos, ni entregar nuestros valores, pero la grieta no es moral, la encargada de dividir entre decentes y corruptos en nuestra sociedad es la Justicia que debe ser implacable con los que violan la ley, pero en todas las agrupaciones políticas hay gente decente y con actitud constructiva. No sigamos cayendo en la trampa de la grieta, no sigamos con el insulto o la chicana barata. Debemos darle un mejor ejemplo a nuestra Argentina", concluyó.

El cruce por Horacio Rodríguez Larreta

Esteban Bullrich se había metido en la interna de Juntos por el Cambio y sumó tensión tras salir a cuestionar a la presidente del PRO por rechazar el diálogo con los principales referentes del oficialismo y volver a condenar las "respuestas tibias", horas después de que Horacio Rodríguez Larreta lanzara su precandidatura.

”Querida Patricia Bullrich, no cofundamos. Construir un país con los 45 millones de argentinos se hace dialogando. Hace falta más coraje para conversar con el que piensa diferente que para insultarlo. Ya probamos la pelea y no dio resultado. No caigamos en la trampa, cambiemos", consideró el exsenador en su cuenta de Twitter, el miércoles pasado.

Apenas unas horas antes, la presidenta del PRO había lanzado una serie de publicaciones en esa misma red social contra varios funcionarios del oficialismo: "No hay lugar para dialogar con quienes son parte del problema y profundizan la decadencia de nuestro país", se plantó, con una serie de foto de kircheneristas.

"No hay lugar para respuestas tibias ante la triste realidad que sufren los argentinos", agregó la ex ministra de Seguridad. Otra vez, habló de esa "tibieza" que tanto mencionó en los últimos días y que parece estar dirigida hacia el jefe de Gobierno porteño, a quien le cuestionó, entre otras cosas, que no utilizara en la Ciudad las pistolas taser.

Repercusiones de su discurso

Este domingo, tras el discurso en el que definió la grieta, los dirigentes del espacio salieron a apoyar sus palabras, empezando por el jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta.

Quien se candidateó a presidente en la semana, replicó una frase del discurso del exsenador para apoyar sus palabras, al tiempo que retuiteó su posteo. "Lo importante no es de dónde viene la gente, sino a dónde quiere ir", resaltó el jefe político de la Ciudad.