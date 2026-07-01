Tras dejar la jefatura de Gabinete, Adorni renunció al directorio de YPF

Manuel Adorni presentó este miércoles su renuncia al cargo de director titular de YPF, función que desempeñaba en representación del Estado nacional. La decisión se produjo pocos días después de haber dejado la Jefatura de Gabinete, en un contexto marcado por la investigación judicial que pesa en su contra y que motivó una profunda reconfiguración dentro del Gobierno.

La dimisión fue comunicada mediante una breve carta dirigida al presidente de la petrolera, Horacio Marín. Sin embargo, el proceso administrativo todavía no concluyó, ya que la renuncia deberá ser puesta a consideración de los accionistas de la compañía para completar el procedimiento formal previsto en el estatuto de YPF.

De esta manera, la salida de Adorni del directorio de la empresa se suma a su alejamiento de la función pública, consolidando una desvinculación que ya había sido anticipada por el presidente Javier Milei tras la renuncia del exfuncionario al frente de la Jefatura de Gabinete.

La investigación judicial y el silencio del exfuncionario

Desde que dejó su cargo como ministro coordinador, Adorni optó por mantener un perfil bajo y no realizó declaraciones públicas sobre su situación política ni judicial.

En paralelo, trascendió que podría radicarse en Uruguay mientras su situación judicial continúa complicándose. La causa en la que se encuentra involucrado investiga un presunto enriquecimiento ilícito y un posible lavado de activos, elementos que forman parte del expediente que actualmente enfrenta.

Hasta el momento, el exfuncionario no rompió el silencio respecto de estas acusaciones ni sobre los pasos que seguirá luego de su salida tanto de la Jefatura de Gabinete como del directorio de YPF.

Su última aparición pública en la Casa Rosada

La única aparición pública de Adorni tras dejar el cargo ocurrió el día martes en la Casa Rosada, donde asistió a la ceremonia de jura de su reemplazante, Diego Santilli.

Durante el acto, el exjefe de Gabinete mantuvo un trato cordial con los asistentes. Saludó a los presentes y protagonizó un abrazo con el presidente Javier Milei y con quien asumió como su sucesor al frente de la Jefatura de Gabinete.

Ese fue, hasta ahora, el único acto público en el que se lo vio luego de presentar su renuncia al cargo que ocupaba dentro del Gobierno nacional.

La transición con Diego Santilli

Antes de esa ceremonia, fuentes oficiales señalaron que Adorni había mantenido una reunión con Diego Santilli, conocido como "El Colo", con el objetivo de terminar de definir los detalles del proceso de transición.

Ese encuentro formó parte de las gestiones destinadas a garantizar el traspaso de responsabilidades entre el funcionario saliente y quien asumió posteriormente la conducción de la Jefatura de Gabinete.

La reunión fue mencionada por fuentes oficiales como una instancia clave para cerrar formalmente el cambio de autoridades dentro del ministerio de coordinación.

Los cambios alcanzan al equipo de máxima confianza

La transición no se limitó exclusivamente al reemplazo de Adorni. Este miércoles también se concretó la salida de una de las figuras más cercanas al exfuncionario dentro de la estructura del ministerio.

Se trata de Aimé "Meme" Vázquez, quien se desempeñaba como jefa de la Unidad de Asesores y era considerada una de las personas de máxima confianza de Adorni durante su gestión.

Su salida representa otro de los movimientos vinculados con la renovación de la conducción del ministerio de coordinación, ampliando el alcance de los cambios producidos tras la renuncia del exjefe de Gabinete.

Su continuidad en otro organismo permanece sin definiciones

Más allá de su salida de la Unidad de Asesores, Aimé "Meme" Vázquez continúa ocupando otro cargo dentro de la estructura estatal.

La exfuncionaria integra el directorio de Correo Argentino, función que mantiene hasta el momento. Sin embargo, todavía no se sabe si continuará desempeñándose en ese puesto luego de las modificaciones implementadas en el ministerio de coordinación y de la reestructuración derivada del alejamiento de Manuel Adorni.

La definición sobre su permanencia en ese organismo permanece abierta y forma parte de los interrogantes que acompañan esta nueva etapa dentro del Gobierno.