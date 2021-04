Trotta busca robustecer la presencialidad administrada previo al invierno: Las bajas temperaturas complejizan la situación

El ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta confirmó que, frente a una próxima etapa de restricciones en medio de la segunda ola de contagios de coronavirus, buscarán priorizar una “presencialidad administrada” en las escuelas. Según detalló, la idea será “robustecer” las medidas de prevención en las escuelas de cara a los próximos meses de bajas temperaturas.

Además, el funcionario criticó duramente al Gobierno porteño por haber judicializado la medida dispuesta por Alberto Fernández para suspender las clases presenciales durante dos semanas.

“Hoy estamos frente a una realidad de clases presenciales en todo el territorio, algunas provincias de forma parcial, como sucede en Buenos Aires”, señaló en diálogo con TN este martes. “Seguimos verificando que la escuela es un espacio de bajo riesgo. Pero lo que manifestó el Presidente fue que la herramienta que tenemos para poder enfrentar esta situación de enorme problemática y dramatismo es disminuir rápidamente la circulación de personas. Una de las medidas para eso fue la suspensión de la presencialidad en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, remarcó Trotta al referirse al cambio de postura repentino que Alberto Fernández manifestó con respecto a las clases.

“Si no se tomaban medidas más drásticas iba a ser muy difícil contener esa curva y no iba a afectar solo a esta región en particular sino que iba a terminar acelerando el proceso en todo el país”, justificó.

En ese sentido, criticó la decisión de la administración de Horacio Rodríguez Larreta de llevar a la Justicia el asunto. “Les preguntaría por qué en un momento de enorme complejidad judicializan una medida que está intentando contener la circulación en esta región, que es la que mayor nivel de contagio tiene”, apuntó.

“Todos tenemos que ser conscientes de que lo que hagamos acá va a influir en el resto del país. Puede haber distintas miradas al respecto pero no es tiempo de judicializar medidas sino de transitar un camino común, que está obstruyendo el Gobierno de la Ciudad”, agregó. “Hemos tenido récord de fallecimientos en los últimos días y también de contagios. Lo que planteamos es que no es momento de intentar sacar una tajada política”, lanzó.

En referencia a las medidas a tomar en el corto plazo, adelantó que ya se planteó un esquema de presencialidad administrada, pero que los próximos días serán claves para evaluar cómo impactaron las últimas restricciones.

“Para nuestro gobierno es fundamental poder transitar toda instancia de presencialidad como lo hemos logrado hasta el momento. Argentina, en comparación con el resto de América Latina, ha tenido la presencialidad más extensa de la región”, sostuvo. “Todo regreso ha sido con estrictos protocolos, no fue absoluto, salvo pequeñas excepciones, según cada una de las jurisdicciones”, detalló.

En ese sentido, Trotta explicó qué situaciones prevén frente a las próximas semanas. “Hemos planteado un esquema de la disminución de la asistencia para zonas de alta circulación de COVID, como el AMBA. Puede ser con la reducción de presencialidad en algún nivel, priorizando, como ocurrió en el 2020 por ejemplo, a los estudiantes que están en el último año del secundario o de primario”, indicó.

“Muchos de estos aspectos están vigentes en le marco de las resoluciones aprobadas por el Consejo Federal de Educación, pero queremos robustecerlo porque todos sabemos que los meses próximos, con las bajas temperaturas, en la Argentina y en el mundo, se complejiza la realidad en cuanto al COVID”, consideró. “Esta decisión la vamos a promover en el marco del Consejo Federal. Nada nos gustaría más que poder plantear en cada una de las unidades geográficas que no se tomen decisiones en una única provincia sino que cada decisión sea reflejo de lo que ocurre en un mínimo territorio posible. Estamos dispuestos a trabajar”, cerró.