Trump suma a Milei a su "Mesa de Paz" global: Argentina será fundadora del organismo que definirá el futuro de Gaza

La relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos ha dado hoy un salto cualitativo inédito. El presidente Javier Milei confirmó, a través de sus redes sociales, haber aceptado la invitación formal de Donald Trump para que Argentina se integre como "Miembro Fundador" al Board of Peace (Consejo de la Paz), la flamante organización geopolítica impulsada por Washington.

La invitación, que llegó mediante una carta firmada por el propio mandatario estadounidense el 16 de enero, coloca a la Argentina en una mesa de decisión crítica sobre uno de los conflictos más calientes del planeta: la posguerra en la Franja de Gaza.

¿Qué es el "Board of Peace"?

Según se desprende de los comunicados oficiales, este organismo no es meramente protocolar. Trump lo ha diseñado como una junta ejecutiva internacional encargada de dos misiones titánicas:

Garantizar la seguridad y el cese del fuego en la Franja de Gaza.

Supervisar la reconstrucción del enclave palestino, asegurando que los fondos y recursos no sean desviados por organizaciones terroristas.

Milei no estará solo en esta tarea. La Casa Blanca también extendió invitaciones a Recep Tayyip Erdoğan (Turquía) y Abdelfatah El-Sisi (Egipto), dos actores clave en la región, lo que subraya la intención de Trump de rodearse de aliados estratégicos con "mano firme" y capacidad de acción.

La reacción de Milei: "Tamaña responsabilidad"

Fiel a su estilo, el Presidente argentino utilizó su cuenta de X para comunicar la noticia, calificando el convite como un "honor".

"Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad", escribió Milei, cerrando con su clásico lema libertario.

Lectura política

Para los analistas internacionales, esta jugada tiene una doble lectura. Por un lado, Trump busca legitimar su intervención en Medio Oriente sumando voces de occidente y oriente. Por el otro, es un espaldarazo definitivo a la gestión de Milei, validándolo ya no solo como un aliado económico, sino como un socio geopolítico de primer orden.

Argentina, que históricamente mantuvo posiciones de neutralidad o irrelevancia en conflictos de Medio Oriente, pasará ahora a tener voz y voto en la mesa donde se redibujará el mapa de esa región.