Turismo y recreación: Corral Quemado inauguró el Parque Los Álamos

El norte del departamento Belén sumó un nuevo espacio turístico y recreativo con la inauguración del Parque Los Álamos en la localidad de Corral Quemado. El acto fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil junto al intendente Isidro Gómez y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, quienes destacaron el impacto del proyecto en el desarrollo regional y la generación de oportunidades para la comunidad.

El nuevo complejo, considerado una obra de envergadura para la zona, se encuentra emplazado en el campo de la familia Caliva y abarca una superficie total de dos hectáreas. El parque incorpora un moderno sector acuático con dos piletas —una destinada a adultos y otra para niños—, juegos de agua, kiosco, sanitarios, vestuarios, sala de primeros auxilios y estacionamiento. La infraestructura busca brindar servicios integrales tanto a residentes como a visitantes, consolidando a Corral Quemado como un destino emergente dentro del circuito turístico del oeste catamarqueño.

El predio también cuenta con 15 quinchos equipados con asadores, una fuente ornamental, dos canchas de beach vóley, una cancha de fútbol 8 y un gimnasio al aire libre. Como parte del proyecto integral, se construyeron además cinco cabañas destinadas al alojamiento turístico, mientras que en una segunda etapa está prevista la construcción de un bar comedor que ampliará la oferta de servicios para quienes visiten el complejo.

Durante el acto inaugural, el gobernador Raúl Jalil subrayó la importancia de la inversión en infraestructura turística como herramienta clave para impulsar el desarrollo del oeste provincial. En ese sentido, anunció que el Gobierno continuará acompañando a la región con nuevas obras viales y energéticas, orientadas a mejorar la conectividad y la calidad de vida de los habitantes.

"Es una obra hermosa, con una arquitectura muy bien lograda, pensada para el encuentro familiar y para fortalecer el turismo en el oeste de la provincia", expresó el mandatario, quien además felicitó al intendente Gómez por la concreción del proyecto y por el trabajo sostenido para su ejecución.

Jalil remarcó que el crecimiento del oeste catamarqueño debe sostenerse sobre un modelo integral que articule la actividad minera con el control ambiental, el desarrollo turístico y el fortalecimiento del sistema educativo. En ese marco, destacó el rol del Fideicomiso Minero como una herramienta de financiamiento transparente que permite ejecutar obras consensuadas con los municipios y orientadas al desarrollo local.

Por su parte, el intendente Isidro Gómez señaló que el Parque Los Álamos es el resultado de más de tres años de trabajo conjunto y representa la primera etapa de un proyecto integral pensado para toda la comunidad. "Hoy ponemos este espacio al servicio del pueblo, con un perfil turístico que permitirá el encuentro de las familias, de los emprendedores locales y de quienes nos visitan desde otros puntos de la región", afirmó.

El jefe comunal destacó además que el complejo no solo potenciará el turismo, sino que también generará oportunidades para el desarrollo de actividades comerciales y de servicios vinculadas al movimiento de visitantes.

En el marco de la inauguración, se concretó además la entrega de una camioneta 0 kilómetro destinada a la comunidad de Carachi. La unidad fue recibida por el cacique Isidro Gervan, quien valoró el acompañamiento institucional y el fortalecimiento de los recursos para la comunidad.

De la actividad participaron también el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni; la diputada provincial María Argerich; intendentes del departamento Belén y otras autoridades provinciales y municipales, quienes acompañaron la puesta en marcha de este nuevo espacio que busca consolidarse como un punto de encuentro familiar y un atractivo turístico para el oeste catamarqueño.