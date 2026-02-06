Turrón de avena casero: la receta fácil, económica y sin horno que nunca falla

El turrón de avena es una de las recetas caseras más simples y rendidoras. No requiere horno, se hace con ingredientes básicos y se prepara en pocos minutos, lo que lo convierte en una opción práctica para resolver un postre o tener algo dulce listo en la heladera.
Prepararlo en casa permite controlar la cantidad de azúcar y elegir ingredientes de mejor calidad. Además, es una receta rápida, sin técnicas complejas y apta incluso para quienes no suelen cocinar.
Receta de turrón de avena (rinde 4 porciones)
Ingredientes
- 200 g de avena arrollada
- 100 g de azúcar (puede reemplazarse por edulcorante apto para cocinar)
- 100 g de cacao en polvo o chocolate amargo rallado
- 100 g de manteca
- 50 g de miel
- Esencia de vainilla, a gusto
Preparación paso a paso
- Derretí la manteca en una cacerola a fuego bajo junto con el azúcar y la miel. Mezclá constantemente hasta que el azúcar esté completamente disuelto.
- Agregá el cacao (o el chocolate rallado) y mezclá bien hasta lograr una preparación homogénea y brillante.
- Retirá del fuego, incorporá la esencia de vainilla y luego sumá la avena arrollada de a poco, mezclando para que se integre bien y quede toda impregnada.
- Volcá la mezcla en un molde rectangular forrado con papel manteca o film. Presioná firmemente con una espátula o cuchara para compactar.
- Dejá enfriar a temperatura ambiente unos 15 minutos y luego llevá a la heladera por al menos 2 horas, hasta que esté bien firme.
- Desmoldá, cortá en cuadrados o rectángulos y ya está listo para disfrutar.
Tips para mejorar la receta
- Podés sumar frutos secos picados o coco rallado para darle más textura.
- Si preferís una versión más liviana, usá chocolate amargo y reducí el azúcar.
- Se conserva perfectamente en heladera por varios días, ideal para tener siempre listo.