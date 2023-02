UCR: Interna dentro de línea Raúl Alfonsín

En la jornada de este miércoles, la concejala de la Capital, Gilda Godoy (UCR), hizo pública su decisión de apartarse de la línea Raúl Alfonsín que tiene como referente al Senador Nacional Flavio Fama. La decisión de la Edil Godoy fue comunicada al Senador y a los integrantes del espacio político, expresando lo siguiente:

“Desde hace mucho tiempo vengo reflexionado y tomé la decisión de no seguir perteneciendo al sector por diversas circunstancias: diferencias de criterios, falta de coincidencia en el trabajo político, opiniones que no fueron tomadas y en las tomas de decisiones. Considerando que en un espacio político existen los disensos al que no pudimos, no quisimos o no supimos encontrar el consenso, para consolidar a este sector político".

En este marco Godoy enfatizó: "Reconozco que con mucho esfuerzo y militancia obtuvimos los cargos electivos en la que me tocó la representación de la Concejalía de la Ciudad Capital, por la línea Raúl Alfonsín, labor que llevo y llevaré incansablemente con los principios de nuestra Unión Cívica Radical”.

La edil cierra el escrito diciendo: “las puertas de mi oficina estarán abiertas y seguirán encontrando a Gilda Godoy a la militante predispuesta en trabajar en las propuestas de los militantes de la línea y de cualquier otro espacio de radicalismo, como así también de todos los ciudadanos capitalinos en mejorar la calidad de vida de los vecinos”.