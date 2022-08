UCR: Negri pasó por Catamarca y habló del precio del litio y del avión sanitario

El diputado nacional, presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical y presidente del interbloque parlamentario de Juntos por el Cambio, Mario Raúl Negri visitó Catamarca donde participó de un encuentro partidario en el Comité Capital de la UCR.

“Estamos en Catamarca interiorizándonos de los problemas que pasan en la provincia y en el país. Analizando esta difícil realidad y la crisis que está atravesando el país que golpea institucionalmente muy fuerte, la inflación galopante que trepa casi el 100% este años y el terrible ajuste que pretenden que se esconda en un debate que existe alrededor de los procesos judiciales con la vicepresidenta pero que son imposibles ocultarlos”, expresó Negri en diálogo con la prensa. El diputado estuvo acompañado por los legisladores nacionales Victoria Gorleri (PRO) y Juan López (Coalición Cívica).

Negri se refirió al conflicto docente y de la Salud, habló de ajuste en estos dos ministerios. “En Catamarca, sabemos que hoy hay una movilización docente y también de salud. Sabemos de las grandes dificultades que se están viviendo en Catamarca y son una preocupación profunda para todos nosotros más aún con el ajuste tremendo que sufrió tanto la educación y la salud a nivel nacional con el recorte de 50.000 millones de pesos que sin duda impacta directamente a la situación ya grave que tiene Catamarca”, manifestó.

Con respecto al litio y al avión sanitario, el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, destacó que nuestra provincia es una ventana abierta para el desarrollo del litio que posibilitará la llegada de futuras inversiones que podría impactar positivamente si se aplica una política de estado correcta.

“Sabemos por lo que hemos leído, que todavía no se ha saldado sobre qué precio están cobrando por el litio en Catamarca y cuál es el precio mundial. Esperemos que la AFIP, si es cierto que ha abierto una investigación para saber cuál es el justo precio, presente el informe a los argentinos y a los catamarqueños, porque eso no es el negocio o el capital de un gobernante, sino del país y de una provincia. Que al igual que el uso los aviones sanitarios son para llevar los enfermos, no para hacer turismo social, ni cumplir con condimentos partidarios o políticos. Lo digo para Catamarca pero también corresponde para Córdoba y todas las provincias. Los aviones son para los enfermos, los demás que se paguen los pasajes”, disparó Negri.

Estuvieron presentes en el encuentro el presidente de la UCR de Catamarca, Francisco Monti y Natalia Herrera; el presidente del PRO catamarqueño, Carlos Molina; el presidente de la CC-ARI, Rubén Manzi y la presidenta del Comité Capital, Juana Fernández y demás referentes del sector.