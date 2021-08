Un proyecto de ley busca reducir a 40 horas semanales la jornada laboral

El diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, presentó un proyecto para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales sin bajar los salarios.

"La duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro. No están comprendidos en las disposiciones de esta ley los establecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia del jefe, dueño, empresario, gerente, director o habilitado principal. La limitación establecida por esta ley es máxima y no impide una duración del trabajo menor de 8 horas diarias o 40 semanales para las explotaciones señaladas", indica el proyecto, que propone modificar el artículo primero de la Ley 11.544.

"Argentina tiene una de las jornadas laborales más extensas, de 48 horas semanales, fijada hace 101 años por la OIT. Sí, hace 101 años", señaló Yasky, quien citó los buenos resultados que se obtuvieron con experimentos de este tipo en otros países, como Chile, Estados Unidos, Nueva Zelanada, Japón o Islandia.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA SINDICAL



El proyecto que presenté en Diputados plantea reducir de 48 a 40 horas semanales la jornada de trabajo sin bajar salarios.



Te cuento de qué se trata.

A su vez, Yasky alertó por el nivel de desocupación en la Argentina -que es de 10,2%, según datos del INDEC- y sostuvo que "estamos ante la posibilidad de distribuir más equitativamente un bien escaso como el empleo". "El sindicalismo y la política deben hacerse cargo de esta discusión", afirmó.

Destacó, asimismo, el impacto positivo sobre el medio ambiente y aseguró que "la posibilidad de tener una vida menos alienada representaría beneficios incuestionables para lxs trabajadorxs y la sociedad en su conjunto". "También beneficiaría a los grupos empresarios: el ensayo sobre la reducción de la jornada laboral en Islandia demostró una mejora en la productividad", agregó.

"La pandemia nos golpeó fuerte, después del cimbronazo de la debacle macrista. Estamos ante la posibilidad de repensar las desigualdades y transformarlas en justicia social. Convertir este proyecto en ley sería el primer paso", concluyó.

La semana pasada, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, rechazó la iniciativa y dijo que el tema "es prioritariamente materia de los convenios colectivos". "El tema de la reducción de la jornada de trabajo viene hace tiempo siendo discutido como fórmula más 'para repartir trabajo' que porque se piense que puede haber resultados positivos en términos de productividad", sostuvo, y aclaró: "En todo caso, reducir la jornada implicaría también proporcionalizar el salario, con su pertinente reducción".