Una agrupación se desvinculó del espacio político de Milei porque designan autoridades "por favores sexuales"

El espacio político de Javier Milei, la Libertad Avanza, quedó un poco más vacío esta semana con el alejamiento de los integrantes de Generación Libertadora, una agrupación liderada por Mila Zurbriggen, quien anunció públicamente que la secesión se produjo tras descubrir que "ponen a personas en cargos por favores sexuales", entre otras cuestiones.

"Me desilusionó ver cómo se deciden las cosas en este frente; no hay organización, no hay mesas, ponen a personas en cargos por favores sexuales", reveló Zurbriggen en declaraciones al programa de radio "¿Y Ahora, Quién Podrá Ayudarnos?".

"Generación Libertaria es un grupo de jóvenes que trabajamos en la militancia política liberal", comentó este lunes Zurbriggen antes de aclarar que "por ahí se ve mucho que la juventud de Milei está más en un espacio de Twitter pero en nuestro caso estamos trabajando como referentes donde nos toca".

"Lo que hicimos fue trabajar en el espacio de juventud del frente La Libertad Avanza", confirmó la líder de Generación Libertadora antes de que el idealismo se tiñera de realidad.

Zurbriggen explicó que en su organización "había una gran desilusión, no sólo de mi parte sino de toda una juventud que se está encontrando con una realidad muy distinta a la que le contaron", sobre Javier Milei y su gente.

"Nos reunimos referentes jóvenes que bancábamos a Milei en 10 provincias. Fue todo un proceso de duelo tomar la decisión de no ser más parte de esto. Sentimos que se usó a la juventud", declaró.

"Me desilusionó ver cómo se deciden las cosas en este frente; no hay organización, no hay mesas, ponen a personas en cargos por favores sexuales o cosas de ese tipo. Como mujer de 23 años, aunque no comparto nada con el feminismo, me parece que es una práctica de la casta", intentó explicar.

"Este frente no le dio lugar a la juventud, ni siquiera para fiscalizar las elecciones. Es indignante ver mujeres que todo el día muestran su cuerpo, que lo respeto, pero en un frente político uno espera un poco más de seriedad", sentenció desilusionada la referente tras su primera lid política.

"Los lugares que ocupan ese tipo de personas deberían ser más racionales. Vimos un grupo de cinco mujeres, que todas son rubias, que tienen muchísimo espacio, que Javier Milei lleva a todos los eventos políticos y les da entidad en medios", recordó.

Sin eufemismos, Zurbriggen sentenció que "hay mucha gente abajo que está trabajando hace un montón y que necesita hablar de temas serios de la Argentina, no solamente mostrarse".

"Estas cosas se dan así por quien tiene la foto más cerca de Milei o por quien tiene más retweets y likes de Milei. Los jóvenes no quieren estar atrás de la atención de una persona como un culto al líder. Muchas mujeres fueron puestas al frente de agrupaciones pasando por arriba de un montón de militancia, muchas plagiaron sus títulos, otra está vinculada a la comunicación de un candidato a presidente", deslizó.

Zurbriggen ya no tiene la misma visión de Javier Milei y su Libertad Avanza que tenía en época electoral. "Este frente es tan poco serio que no hay estrategia de campaña que regule este tipo de cosas", señaló.

"Nos indigna que de arriba, a dedo, se ponga muchísima gente solamente por los aportes financieros que hicieron no tanto al frente, porque la militancia joven no vio un sólo peso, sino por arreglos que se hicieron por arriba. Milei cobra para ir a lugares, así no se maneja un frente", aseguró la referente, que llevó sus reproches primero al líder de la Libertad Avanza antes de hacerse a un lado.

"Hizo ruido que Milei no vaya a sesiones del Congreso Nacional pero no fue lo que más ruido hizo. La militancia joven trabajó muchísimo para que exista una oferta potable política liberal con tintes de derecha. En nuestro caso decidimos salvar el movimiento liberal joven y volver a ser apartidarios", explicó.

"Lo que más indignó fue la falta de presentaciones de proyectos en Diputados. No me quiero meter en el puterío. Las mujeres son libres de hacer lo que quieran, lo que cuestiono es la idoneidad de estar en política", señaló la joven.

"Lo que planteo no es contra ellas sino contra la persona que aprueba que estas personas estén y las posicionan. El liberalismo no puede estar supeditado a una persona. En este frente todos tienen mucho miedo de hablar porque Javier deja de contestarles el teléfono y baja línea de que nadie más le conteste", reveló sobre el movimiento de la derecha que tuvo eco en las aulas de muchas universidades privadas pero "parece un colegio secundario".

"Es importante que todos sepan que este frente no va contra la casta y no tiene nada de distinto a otro, tiene muchísima gente que viene del Estado y está vinculada a otros espacios políticos, con prontuario", disparó la joven.