Una candidata de Milei propuso una ley para que los hombres puedan "renunciar a la paternidad"

Lilia Lemoine, candidata del partido La Libertad Avanza y cercana colaboradora del candidato conservador Javier Milei, ha generado polémica al presentar una propuesta para permitir que los hombres renuncien a la paternidad y eviten pagar la cuota alimentaria de hijos no deseados.



En declaraciones a Neura Media, Lemoine planteó su argumento basado en el supuesto privilegio que tienen las mujeres de decidir sobre su maternidad, alegando que los hombres deberían tener el derecho de decidir si se hacen cargo del hijo o no. Según su propuesta, una mujer tendría 15 días para notificar al padre sobre su embarazo y este podría renunciar a la paternidad si así lo deseare.



La candidata argumenta que no es justo que un hombre sea económicamente responsable de un hijo que no eligió tener. Además, expresó opiniones polémicas, argumentando que algunas mujeres se aprovechan de los hombres para engancharlos y que si un hombre no se cuida y la mujer se da cuenta, es considerado violación. Esta postura ha recibido fuertes críticas por su falta de fundamentos legales y éticos.



Lilia Lemoine, además de su rol político, es reconocida en las redes sociales como influencer y cosplayer. Su relación cercana con Javier Milei ha reforzado su visibilidad y ha llevado a que participe activamente en la asesoría de imagen del candidato. A pesar de su influencia, Milei ha aclarado que las decisiones sobre su estilo y vestimenta son personales y que Lemoine solo ha brindado recomendaciones sobre cuestiones estéticas.



Organizaciones feministas y defensoras de los derechos de la infancia han manifestado su rechazo a esta propuesta, destacando la importancia de garantizar el bienestar de los hijos por encima de las preferencias individuales de los padres. RENUNCIA A LA PATERNIDAD. Lilia Lemoine, candidata a Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, habló de su primer proyecto de Ley y causó repudio en las redes sociales pic.twitter.com/9qqd5M5DFD — LA NACION (@LANACION) October 17, 2023