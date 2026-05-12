Universidades vuelven a marchar en todo el país en reclamo por presupuesto y salarios

La comunidad universitaria volverá a movilizarse este martes en una nueva jornada nacional de protesta contra el desfinanciamiento de las universidades públicas. La cuarta edición de la Marcha Federal Universitaria tendrá réplicas en distintas provincias y prevé una fuerte concentración central en Plaza de Mayo, donde confluirán organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes con el objetivo de exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y mejoras salariales para trabajadores docentes y no docentes.

La convocatoria se desarrollará en medio de un escenario de creciente conflicto entre el sistema universitario y la administración nacional. Los sectores organizadores denuncian que desde diciembre de 2023 las universidades nacionales atraviesan una situación crítica producto del recorte presupuestario y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación.

El acto principal está previsto para las 17 en Plaza de Mayo, aunque desde el mediodía comenzarán distintas concentraciones en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Además, la jornada estará acompañada por suspensión de clases y paros totales en las universidades nacionales.

Una movilización nacional

La convocatoria a esta nueva Marcha Federal Universitaria fue impulsada por organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y gremiales. Entre las entidades convocantes figuran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), que vienen alertando sobre el deterioro presupuestario del sistema universitario público.

Según plantean las organizaciones, la situación financiera de las universidades nacionales compromete el normal funcionamiento de las instituciones académicas. El reclamo no sólo se centra en el financiamiento operativo, sino también en la situación salarial de trabajadores docentes y no docentes.

Desde los espacios convocantes sostienen que los ingresos del sector quedaron severamente afectados por la inflación y denuncian que muchos salarios se ubican por debajo de la canasta básica. En ese contexto, una de las demandas principales será la recomposición salarial para todos los trabajadores universitarios.

Las instituciones universitarias también señalaron que entre 2023 y 2026 las transferencias presupuestarias sufrieron una caída real del 45,6%, un dato que consideran central para explicar el escenario actual de crisis financiera.

Para los organizadores, el desfinanciamiento del sistema educativo superior "pone en riesgo el funcionamiento" de las universidades nacionales en todo el país.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Uno de los ejes centrales de la protesta será el pedido para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización buscará darle visibilidad al conflicto presupuestario y reforzar el reclamo por mayores recursos para sostener las actividades académicas, administrativas y de investigación.

La marcha también pretende consolidar un mensaje federal, con movilizaciones simultáneas en distintos distritos y una fuerte presencia de agrupaciones universitarias y sindicatos docentes.

La protesta de este martes se convertirá así en una nueva demostración pública del conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno de Javier Milei, una disputa que viene escalando en los últimos meses a partir de las discusiones presupuestarias y salariales.

Réplicas en las provincias y movilización federal

La Marcha Federal Universitaria también tendrá expresiones en distintos puntos del país. Las actividades previstas incluyen concentraciones, marchas y actos organizados por universidades y sectores gremiales en varias provincias.

Entre las movilizaciones anunciadas figuran:

Córdoba: concentración a las 15:00 en el Monumento de la Reforma, en Ciudad Universitaria, y acto previsto para las 17:30 en Boulevard San Juan y Vélez Sarsfield.

concentración a las 15:00 en el Monumento de la Reforma, en Ciudad Universitaria, y acto previsto para las 17:30 en Boulevard San Juan y Vélez Sarsfield. Catamarca : concentración a las 16.30 hs frente a la E.N.E.T n° 1

: concentración a las 16.30 hs frente a la E.N.E.T n° 1 La Plata: movilización masiva hacia Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, acompañada por cese de actividades académicas.

movilización masiva hacia Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, acompañada por cese de actividades académicas. Salta: concentración a las 16:00 en el Monumento 20 de Febrero y posterior marcha hacia Plaza 9 de Julio.

concentración a las 16:00 en el Monumento 20 de Febrero y posterior marcha hacia Plaza 9 de Julio. Santa Fe: columna desde Ciudad Universitaria a partir de las 15:00 hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, donde se realizará una actividad a las 17:00.

columna desde Ciudad Universitaria a partir de las 15:00 hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, donde se realizará una actividad a las 17:00. La Pampa: convocatorias previstas en Santa Rosa a las 17:30 y en General Pico a las 18:00.

La jornada de protesta buscará mostrar una articulación nacional de los distintos sectores universitarios y poner nuevamente en el centro del debate público la situación presupuestaria de las universidades nacionales, el impacto de la inflación sobre los salarios y el reclamo por la continuidad del financiamiento educativo.