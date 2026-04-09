Valle Viejo abrió un sumario interno por el uso de un camión municipal en un predio privado de Capital

El Municipio de Valle Viejo ordenó la apertura de una investigación sumarial interna luego de que se difundieran periodísticamente imágenes en las que se observa a un camión con identificación oficial descargando ripio en un inmueble particular ubicado en la ciudad Capital.

La decisión fue adoptada de manera inmediata por el Ejecutivo municipal con el objetivo de esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran surgir del hecho.

Desde la administración comunal señalaron que ya se puso en marcha el procedimiento correspondiente dentro de la estructura administrativa, en línea con los mecanismos internos previstos para este tipo de situaciones. La medida busca reconstruir con precisión las circunstancias en las que el vehículo municipal fue utilizado, establecer quiénes participaron y definir si existió un uso indebido de recursos públicos.

El dato clave que pidió el Municipio

Como parte del avance de la pesquisa, el Municipio solicitó la colaboración de la comunidad para reunir información que permita precisar el día y el horario exactos en que fueron tomadas las imágenes difundidas. Según explicaron, esos elementos son considerados claves para avanzar en la individualización de las personas que intervinieron en el hecho, ya que permitirían cotejar registros internos, movimientos del parque automotor y asignaciones de tareas correspondientes a esa jornada.

La solicitud pública de datos refuerza la intención oficial de acelerar el esclarecimiento del episodio, en especial a partir de la relevancia que adquirió tras su difusión mediática.

La explicación oficial

En paralelo con este sumario, el Municipio también se refirió a otra situación difundida recientemente, relacionada con la carga de combustible en un vehículo particular dentro del taller municipal. Sobre ese punto, desde la comuna explicaron que esta práctica se vincula con la utilización de automóviles privados para el cumplimiento de funciones oficiales, una modalidad adoptada debido a la falta de unidades livianas disponibles dentro del parque automotor municipal.

La explicación oficial buscó contextualizar el episodio y diferenciarlo de un eventual uso irregular, al sostener que se trata de vehículos puestos al servicio de tareas institucionales cuando no existen móviles municipales suficientes para cubrir determinados recorridos o diligencias.

Recursos Humanos y tareas en Las Tejas

Dentro de ese marco, se precisó que el caso puntual difundido corresponde a tareas realizadas por personal de la Dirección de Recursos Humanos. De acuerdo con la información oficial, las acciones estaban vinculadas a:

Notificaciones

Control de asistencia

Desplazamientos hacia la localidad de Las Tejas

La comuna explicó que el automóvil particular involucrado estaba siendo utilizado precisamente para cumplir con esas funciones, en el contexto de la falta de unidades livianas disponibles.

Este detalle fue incorporado por el Municipio para explicar la finalidad funcional del uso del vehículo, en un intento por dejar establecido que la carga de combustible respondía a actividades concretas enmarcadas en tareas laborales.

El planteo por la exposición pública de las empleadas

Finalmente, desde el Municipio de Valle Viejo manifestaron su postura respecto de la difusión pública del episodio vinculado al combustible y señalaron que lamentan la exposición de las empleadas involucradas.

Según expresaron, las trabajadoras fueron objeto de un señalamiento indebido a partir de la circulación pública de la situación, pese a que —de acuerdo con la explicación oficial— se encontraban desarrollando tareas vinculadas a sus funciones.

El posicionamiento de la comuna cerró así una jornada marcada por dos situaciones distintas: por un lado, la investigación sumarial por el uso de un camión municipal en un predio privado; por otro, la aclaración institucional sobre la carga de combustible en un vehículo particular utilizado para funciones oficiales, ambas atravesadas por la necesidad de reconstruir hechos, precisar responsabilidades y ordenar administrativamente el uso de recursos municipales.