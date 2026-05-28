"Vamos y nos olvidamos de todo": un intendente pidió licencia para ir al Mundial con amigos

El intendente de Funes, Roly Santacroce, formalizó ante el Concejo Deliberante el pedido de licencia para viajar al Mundial que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. La solicitud del jefe comunal santafesino se produjo debido a que su ausencia será superior a cinco días e implicará una salida del país, situación que requiere autorización institucional y la designación de un reemplazo temporal al frente del municipio.

Santacroce, de 58 años, explicó públicamente que el viaje responde a una tradición personal que mantiene junto a un grupo de amigos desde hace varios años y que consiste en asistir a las Copas del Mundo cada cuatro años. Según detalló, el objetivo principal será presenciar los encuentros de la Selección Argentina durante la fase de grupos del torneo.

"Fui a seis mundiales: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy, como todos los mundiales", declaró el mandatario municipal en diálogo con Cadena 3.

El intendente insistió en que se trata de una costumbre consolidada dentro de su círculo cercano y remarcó que uno de sus amigos reside actualmente en Estados Unidos, donde ya se encuentra organizando el encuentro para el próximo torneo internacional. "Tengo un grupo de amigos que cada cuatro años nos olvidamos de todo y nos vamos 15 o 20 días", expresó Santacroce al explicar los motivos de su viaje.

El trámite institucional ante el Concejo Deliberante

Debido a que la licencia implica una ausencia prolongada y una salida al exterior, el procedimiento debía ser tratado formalmente por el Concejo Deliberante de Funes. El propio Santacroce explicó que la presentación responde a los mecanismos institucionales previstos para este tipo de situaciones.

"Es lo que corresponde", sostuvo el jefe comunal al referirse al trámite administrativo y político necesario para concretar el viaje.

Durante el período en que el intendente permanezca fuera del país, el presidente del Concejo Deliberante, Carlos Olmedo, será quien quede a cargo del Ejecutivo municipal de manera interina. La decisión generó repercusiones debido al contexto político y administrativo local, aunque Santacroce dejó en claro que la licencia forma parte de un procedimiento habitual contemplado dentro de las funciones institucionales.

Una trayectoria política ligada a Funes

Roly Santacroce nació en Buenos Aires en 1967 y se radicó en Funes hace más de treinta años. La ciudad santafesina, ubicada a unos 16 kilómetros de Rosario, se transformó en el centro de su actividad política y pública desde comienzos de la década del 2000.

Su carrera dentro de la función pública comenzó en 2002. A lo largo de ese recorrido ocupó cargos legislativos y ejecutivos dentro del ámbito municipal. Fue concejal en dos oportunidades y posteriormente accedió a la intendencia, cargo que actualmente ejerce en el marco de dos mandatos consecutivos.

En términos políticos, Santacroce se identifica con el peronismo y actualmente integra el espacio Provincias Unidas, sector conducido por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.

El contexto local y otras tensiones recientes

La solicitud de licencia presentada por el intendente se produce en un escenario local donde también se desarrollaron otras situaciones vinculadas con cuestiones de infraestructura y administración pública.

Hace pocas semanas, Vialidad Nacional le solicitó a un hotelero de la zona que desarmara mejoras realizadas por su cuenta en la colectora de la autopista Rosario-Córdoba.

Ese episodio formó parte del contexto reciente de la ciudad y coincidió temporalmente con la presentación realizada ahora por el jefe comunal para ausentarse durante el Mundial.

La tradición mundialista del intendente

Las declaraciones de Santacroce también dejaron en evidencia el vínculo personal que mantiene con los torneos mundialistas desde hace décadas. Según enumeró, ya asistió a seis Copas del Mundo anteriores:

Francia 1998

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Rusia 2018

Qatar 2022

Ahora, el dirigente político confirmó que también viajará al Mundial que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá.

La planificación contempla una estadía de entre 15 y 20 días junto a su grupo de amigos, en una dinámica que, según describió, repiten cada cuatro años aprovechando la realización del principal torneo internacional de fútbol.

El pedido de licencia, las declaraciones públicas del intendente y la formalización del reemplazo institucional volvieron a colocar a Funes en el centro de la atención política y mediática, esta vez por una decisión vinculada al Mundial y a una tradición personal que Santacroce aseguró mantener desde hace más de dos décadas.