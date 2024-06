Vecinos autoconvocados se manifestaron en reclamo por la entrega de viviendas

Este jueves estuvo marcado por la manifestación de varios reclamos al Gobierno. Mientras el SOEM manifestó su reclamo en el conflicto con la Municipalidad de Capital, el frente de la Casa de Gobierno fue escenario del reclamo de un grupo de vecinos que pidieron por la entrega de las viviendas que habían sido prometidas a un grupo de familias.

“Nosotros venimos reclamando desde hace muchos años el tema de la vivienda. Hace un año cortamos Ruta Nacional y tuvimos un diálogo con el Ministerio de Vivienda donde se comprometieron a hacer entrega de viviendas a 16 familias, más a las familias de La Ribera. Ha pasado un año y hasta el momento no han cumplido esa promesa.” explicó Alejandra, una de las vecinas del grupo de autoconvocados, en diálogo con diario La Unión.

Y agregó: “Vemos una falta de respeto de que no se haya cumplido con esa promesa. Sabemos que en el Sur hay lotes que están terminadas las viviendas. La verdad que no entendemos por qué el Gobernador no hace entrega. Desde el Ministerio de Vivienda nos dicen que tiene que venir la orden del Gobernador para hacer la entrega de las viviendas”

En este sentido, apuntó contra el Gobernador Raúl Jalil y manifestó su malestar por la falta de respuestas a sus reclamos. Desde la Casa de Gobierno les pidieron que retornen el martes, cuando pondrían tener una audiencia con el Gobernador para resolver sus inquietudes.

“Entendemos que el Gobernador le está dando prioridad a otras cosas en vez de algo tan urgente como el problema habitacional”, cuestionó.

Además, explicó: “A nosotros nos atendió primero Burgos quien se comprometió en primer instancia, luego Fidel Saenz que ratificó el compromiso. Y dijeron que esas viviendas se iban a entregar el año pasado. La verdad que solamente de ese compromiso lo único que se entregó fueron 10 terrenos con autoconstrucción que recién ayer llevaron el ripio y que la verdad ellos mismos están viendo que hay un interés de los vecinos para tener su casa propia. Ahora, de las 16 familias que quedaron restantes que eran para la vivienda, una sola se entregó en Valle Viejo. El resto siguen esperando cuando las viviendas están terminadas.”

Al respecto, cuestionó que ya habrían viviendas terminadas que podrían ser entregadas. “Hay una decisión política de Jalil de no querer entregar porque lo está utilizando como campaña electoral y lo cual me parece una falta de respeto para las familias que están esperando en condiciones inhumanas. El alquiler ya no se puede pagar. De 65 mil a 95 mil una habitación, y de 130 mil en adelante una habitación y una cocina teniendo en cuenta que son baños compartidos. Esas familias ya no pueden pagar el alquiler y se tuvieron que ir a vivir con otros familiares o en ranchitos. La verdad que nosotros necesitamos urgente", acusó.

En este sentido, Alejandra señaló que esperan específicamente una audiencia con el Gobernador Jalil para que se les explique sus inquietudes sobre por qué motivo estas familias no recibieron las viviendas como había sido acordado, y anticiparon que de no tener respuestas, realizarían un acampe en la casa del Gobernador.

“Nosotros queremos una audiencia con él y que nos explique cuál es el motivo por el cual no se entregaron las viviendas que están hechas. Jalil no nos atendió (por hoy). Nos dijeron que volvamos el martes. Nos pidieron tiempo y voluntad. Nosotros la vamos a dar. La última voluntad de nuestra parte va a ser esperar hasta el martes. Si nosotros no tenemos respuesta concreta la semana que viene de cuándo se van a entregar esas viviendas, vamos a ir a la casa de Raúl Jalil con nuestros ranchitos y los vamos a poner ahí para que él vea cómo vivimos nosotros.” señaló.

Por último, sentenció: “Plata hay porque acá en la provincia hay Megaminería y se explota Litio. Esa plata tendría que ir para obras públicas, no para lo que está haciendo Jalil.”