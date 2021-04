Verónica Mercado sondeó una posible candidatura a intendenta

La diputada provincial Verónica Mercado manifestó que el contexto de pandemia que atraviesa el territorio "es sumamente alarmante" y afirmó que están "permanentemente analizando en términos sanitarios junto a las autoridades todas las medidas que se vienen implementando y acompañando las decisiones que en la esfera nacional se ha adoptado y que el gobierno de la provincia a decidido acompañar".

Con respecto al departamento Fray Mamerto Esquiú, comentó que se reunió con el Ejecutivo y en un diálogo fluido con Alejandrina Salado, directora de Relaciones Institucionales del Municipio, abordaron la situación partidaria del Justicialismo, la cual muestra un quiebre y una división marcada.

Gentileza de Raúl Fernández.

Al respecto de las elecciones que se avecinan, Verónica Mercado sostuvo que hay un cronograma electoral que esta en marcha y establecido, "el proceso hasta aquí no se ha interrumpido, pero también hay una decisión política que tendremos que analizar en función de lo que estamos viviendo".

Además, expresó: "Nosotros vemos con mucha preocupación que la presencialidad en las escuelas esté interrumpida; estamos debatiendo si las clases son esenciales o no son esenciales y me parece que ese no es el punto".

Y agregó que "lo que se debe ver son los factores que están siendo necesarios para interrumpir la circulación del virus". En este marco, sentenció que el aporte de la parte política debe ser sentarse a analizar cuál va a ser el proceso electoral que se debe llevar adelante en el contexto actual.

En cuanto a sus proyectos políticos en FME, respondió sonriente que "quienes trabajan en política no estamos disociados de las aspiraciones que podes llegar a tener, lo que es importante es que hoy trabajemos desde un marco de responsabilidad, sin involucrar estas aspiraciones en el estado delicado que transitamos".