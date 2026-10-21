Vicegobernación capacitó a emprendedores de Catamarca en inteligencia artificial

La Vicegobernación de Catamarca, conducida por el ingeniero Rubén Dusso, llevó adelante una capacitación en inteligencia artificial y herramientas digitales destinada a emprendedores, con el propósito de brindar conocimientos prácticos para incorporar nuevas tecnologías al desarrollo de sus actividades comerciales.

La propuesta se desarrolló en la Biblioteca del Senado y reunió a personas vinculadas con diferentes ámbitos de la economía local, interesadas en acceder a recursos que puedan contribuir al fortalecimiento de sus negocios. La iniciativa estuvo centrada en la aplicación concreta de herramientas digitales, con especial atención a aquellas que pueden utilizarse en la organización cotidiana de un emprendimiento, la comunicación con los clientes y la planificación de estrategias comerciales.

La capacitación se inscribe en una línea de trabajo orientada a acercar conocimientos tecnológicos a quienes desarrollan proyectos propios y buscan incorporar nuevas herramientas para mejorar sus actividades. En ese marco, la inteligencia artificial y las aplicaciones digitales fueron abordadas desde una perspectiva práctica, vinculada con las necesidades de los emprendedores.

El encuentro también permitió reunir a distintos actores relacionados con la actividad económica de Catamarca, en una convocatoria que integró capacitación, tecnología y alternativas de financiamiento. La participación de representantes de organizaciones comerciales, del sector hotelero, de organismos e instituciones y de emprendedores informales amplió el alcance de la propuesta.

WhatsApp Business e inteligencia artificial

Uno de los ejes de la formación fue el uso de WhatsApp Business, junto con diferentes recursos de inteligencia artificial que pueden contribuir al funcionamiento de los emprendimientos.

La capacitación apuntó a proporcionar conocimientos que permitan aprovechar estas tecnologías en tareas relacionadas con la organización comercial, la atención al cliente y las estrategias de venta. Se trata de aspectos vinculados con la actividad cotidiana de los negocios, en los que las herramientas digitales pueden incorporarse como recursos de apoyo para gestionar las comunicaciones y organizar las acciones comerciales.

Durante la jornada, los contenidos estuvieron orientados a la aplicación práctica de estas soluciones. El objetivo fue acercar herramientas que los participantes puedan considerar para sus propios proyectos, de acuerdo con las características y necesidades de cada actividad.

En ese sentido, la propuesta no se limitó a presentar la inteligencia artificial como un concepto tecnológico, sino que se enfocó en su utilización y en la de otras aplicaciones digitales en el ámbito de los emprendimientos.

La inclusión de WhatsApp Business dentro de los contenidos permitió abordar, además, el uso de aplicaciones vinculadas con la comunicación comercial. A su vez, los recursos de inteligencia artificial formaron parte de una capacitación que buscó ofrecer conocimientos aplicables a la gestión, la organización y el desarrollo de las ventas.

Salvador Mosca y Juan Ignacio Cano

La capacitación fue dictada por Salvador Mosca y Juan Ignacio Cano, quienes compartieron conocimientos enfocados en la utilización práctica de las herramientas digitales y de inteligencia artificial en los emprendimientos.

La participación de ambos estuvo orientada a brindar recursos que puedan incorporarse al desarrollo de las actividades comerciales, en consonancia con el objetivo de la jornada: acercar nuevas tecnologías a quienes buscan fortalecer sus proyectos.

El enfoque práctico de la formación constituyó uno de los componentes centrales de la propuesta impulsada por la Vicegobernación. La intención fue que los participantes pudieran conocer aplicaciones y recursos relacionados con necesidades concretas de sus negocios, especialmente en materia de organización, atención al cliente y estrategias de venta.

La actividad se desarrolló en la Biblioteca del Senado, espacio elegido para esta convocatoria destinada a emprendedores y referentes de distintos sectores de la economía local.

Quiénes participaron

La convocatoria contó con la participación de referentes de la Unión Comercial, representantes del sector hotelero y emprendedores informales. También estuvieron presentes integrantes de diferentes instituciones vinculadas con el desarrollo económico y el financiamiento.

Entre los organismos y entidades participantes se encontraron:

Unión Comercial: con la participación de referentes de la organización.

Sector hotelero: representado por integrantes de esa actividad económica.

Emprendedores informales: convocados para acceder a herramientas de capacitación y tecnología.

ADEC: con integrantes presentes en la actividad.

FOGACAT: con participación de representantes.

CAPRESCA: entre las instituciones vinculadas con la convocatoria.

Consejo Federal de Inversiones (CFI): organismo que presentó su línea de créditos Mujer.

La diversidad de participantes reflejó la intención de convocar a diferentes actores relacionados con la actividad económica local. La capacitación reunió así a representantes de organizaciones comerciales, personas vinculadas con el sector hotelero, emprendedores informales e integrantes de instituciones que forman parte del entramado de apoyo a los proyectos productivos y comerciales.

La presencia de estos sectores permitió vincular la formación tecnológica con otras herramientas destinadas al fortalecimiento de los emprendimientos, en una jornada que combinó contenidos prácticos con la participación de organismos relacionados con el desarrollo y el financiamiento.

El CFI presentó su línea de créditos Mujer

Uno de los componentes de la actividad fue la presentación de la línea de créditos Mujer del Consejo Federal de Inversiones (CFI). La participación del organismo incorporó una dimensión vinculada con las alternativas de financiamiento dentro de una convocatoria cuyo propósito general fue acercar herramientas para fortalecer los emprendimientos.

De esta manera, la jornada no estuvo enfocada exclusivamente en la incorporación de inteligencia artificial y aplicaciones digitales. También incluyó la presencia de una institución que presentó una línea crediticia, ampliando los temas abordados hacia las posibilidades de financiamiento disponibles para los proyectos.

La capacitación reunió así tres ejes centrales: la formación en nuevas tecnologías, el acceso a herramientas digitales aplicables a la actividad comercial y la presentación de alternativas de financiamiento. Estos componentes formaron parte de una misma convocatoria destinada a personas que desarrollan emprendimientos y buscan recursos para fortalecer sus negocios.