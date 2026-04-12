Vicegobernación desembarca en Valle Chico con una jornada integral de salud

La Vicegobernación, a través del equipo que conduce Rubén Dusso, llevará este sábado 11 de abril, entre las 14:00 y las 18:00 horas, los programas "Bienestar Activo" y "Lleguemos al Barrio" a Valle Chico, en una intervención territorial que tendrá lugar en la Escuela de Valle Chico, ubicada en calles 6 y 19.

La propuesta reunirá en un mismo espacio una serie de servicios y actividades destinadas al bienestar integral de las familias, con especial foco en las personas adultas mayores, promoviendo tanto el acceso a controles y asesoramiento como la generación de espacios de encuentro social y comunitario.

En esta oportunidad, el programa "Bienestar Activo" llegará acompañado por "Lleguemos al Barrio", la iniciativa del Ministerio de Salud, sumando una amplia cobertura de prestaciones para los vecinos que se acerquen durante la tarde.

Servicios de salud y atención gratuita

Uno de los ejes centrales de la jornada será la posibilidad de acceder de manera gratuita a distintos servicios vinculados con la salud humana y animal.

Entre las prestaciones previstas se encuentran:

Veterinaria

Obstetricia

Odontología

Clínica Médica

Nutrición

Vacunación

La incorporación de estas áreas busca ofrecer una respuesta integral a necesidades cotidianas de la población, acercando el sistema de atención a los barrios y facilitando el acceso a controles, consultas y servicios preventivos en un ámbito cercano.

El componente de protección de animales también ocupa un lugar relevante dentro de la iniciativa, integrándose al concepto de bienestar familiar y comunitario que guía la propuesta.

Recreación, integración y vida comunitaria

Además del abordaje sanitario, la jornada en Valle Chico incluirá una serie de actividades pensadas para que la comunidad pueda disfrutar de una tarde compartida en un clima de cercanía y participación.

A la propuesta sanitaria se sumarán:

Música en vivo

Peluquería solidaria

Bingo

Estas actividades recreativas y solidarias apuntan a transformar la convocatoria en una experiencia de encuentro para todas las edades, favoreciendo la integración entre vecinas y vecinos y fortaleciendo los vínculos comunitarios.

La posibilidad de disfrutar en familia aparece como uno de los rasgos distintivos del evento, que combina cuidados, entretenimiento y participación en un mismo espacio.

Un programa con alcance anual en capital e interior

Según se informó, tanto "Bienestar Activo" como "Lleguemos al Barrio" fueron diseñados especialmente para recorrer durante todo el año distintos centros vecinales, escuelas y puntos de encuentro de los barrios de la capital y también del interior provincial.

El objetivo de este despliegue sostenido es garantizar que la asistencia gratuita en materia de salud y protección animal llegue a diversos sectores, ampliando la presencia territorial de los programas y fortaleciendo la cercanía con la ciudadanía.

A la vez, la continuidad del cronograma anual permite consolidar una agenda de cuidados e integración social, donde las actividades recreativas funcionan como complemento de las acciones sanitarias.

El barrio como espacio de cuidado y encuentro

La llegada de estas iniciativas a Valle Chico refuerza una lógica de trabajo que pone en el centro a los barrios como espacios de encuentro, prevención y acompañamiento.

La combinación de servicios médicos, atención veterinaria y propuestas recreativas configura una jornada orientada a que quienes participen puedan compartir un momento ameno de cuidados e integración junto a su comunidad, en un entorno accesible y pensado para las necesidades cotidianas de las familias.

Con esta nueva parada en Valle Chico, la Vicegobernación y el Ministerio de Salud continúan profundizando una agenda de cercanía que busca unir asistencia, bienestar y participación comunitaria en cada punto del territorio provincial.