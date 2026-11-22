La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, lanzó duras críticas contra el canciller Pablo Quirno y cuestionó los gastos que, según denunció, se realizan dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. La funcionaria puso especialmente el foco en las contrataciones destinadas al servicio de comidas y bebidas para acontecimientos oficiales y actos protocolares, al tiempo que expresó su desacuerdo con las explicaciones del titular de Cancillería sobre la situación económica y el cierre de empresas durante el gobierno del presidente Javier Milei.

El cuestionamiento fue expresado este domingo mediante una publicación en la red social X, donde Villarruel reaccionó a las declaraciones que Quirno había realizado durante su participación en el programa televisivo La Noche de Mirtha. En ese contexto, la vicepresidenta cuestionó la postura del funcionario y consideró que sus argumentos no justificaban las decisiones y situaciones que estaba defendiendo.

"El Sr. Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros", escribió la titular del Senado.

La expresión elegida por Villarruel, "catering pantagruélico", hace referencia a un gasto que considera excesivo, desmesurado o de dimensiones muy grandes. De esta manera, la vicepresidenta trasladó la discusión hacia las contrataciones administrativas del Ministerio de Relaciones Exteriores y puso en cuestión la correspondencia entre el discurso de austeridad del Gobierno y los recursos destinados a determinados servicios institucionales.

@GabrielAlfie15 @alzicarelli @lamesazaarg El Sr Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del Catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 22, 2026

La licitación por $135 millones que quedó bajo la lupa

El señalamiento de Villarruel estuvo relacionado con la Licitación Pública 26-0001-LPU26, publicada en febrero de 2026. Se trata de una contratación impulsada por Cancillería para garantizar el suministro de comidas y bebidas destinadas a actos y eventos protocolares.

De acuerdo con los datos de esa contratación, el procedimiento estableció un techo estimado de hasta $135 millones, mientras que las adjudicaciones se ubicaron en torno a los $80 millones.

Estas cifras fueron el elemento central de la crítica formulada por la vicepresidenta, que utilizó el caso para cuestionar los criterios de gasto dentro de la estructura ministerial. Su planteo estuvo directamente vinculado con la necesidad de mantener una política de administración austera de los recursos públicos, una consigna que, según recordó, formó parte del compromiso asumido ante los votantes.

La referencia a los servicios de catering adquirió así un lugar central en el enfrentamiento público entre Villarruel y Quirno. La vicepresidenta no solamente cuestionó las declaraciones del canciller sobre la economía y el empleo, sino que también puso sobre la mesa una contratación concreta, con cifras identificables, para fundamentar su reclamo sobre los gastos de Cancillería.

Lo que dijo Quirno sobre el cierre de las empresas

El origen inmediato de la respuesta de Villarruel fue un fragmento de la entrevista que Quirno concedió al programa La Noche de Mirtha. Durante la conversación televisiva, el canciller relativizó el número de empresas que cerraron durante la administración de Javier Milei y sostuvo que las estadísticas debían analizarse teniendo en cuenta determinadas particularidades.

El funcionario cuestionó que se tomara de manera aislada la cifra de 32.000 empresas cerradas, al considerar que dentro de ese universo existen numerosos casos de emprendimientos unipersonales cuyos titulares habrían pasado a desempeñarse como trabajadores autónomos.

"Uno dice 32.000 empresas cerradas, pero cuando ves el detalle son muchas empresas unipersonales, de gente que pasó a ser autónoma", afirmó Quirno.

En su explicación, el canciller agregó que ese movimiento también debía relacionarse con un incremento del empleo bajo otras modalidades y con una mejora de los salarios reales, particularmente en los sectores no formales.

"Ahí también tenés un aumento del empleo por ese lado, tenés un aumento de los salarios reales muy importante, en los salarios no formales", sostuvo.

Quirno también atribuyó parte de las dificultades del empleo formal a la presión impositiva acumulada durante administraciones anteriores. Según su interpretación, esa carga tributaria constituye un factor que impulsa a trabajadores y actividades económicas a abandonar el sistema registrado.

"Es tanta la presión impositiva que los diferentes gobiernos han tenido en el pasado que expulsa a la gente del sistema formal", manifestó.

Las declaraciones fueron las que motivaron la intervención de Villarruel, quien cuestionó la explicación del canciller y desplazó la discusión hacia los gastos que, a su entender, deberían revisarse dentro del propio Gobierno.

La reacción en redes

La publicación de la vicepresidenta generó una amplia repercusión en X. Entre las respuestas de los usuarios aparecieron cuestionamientos relacionados con los ingresos de los funcionarios públicos y críticas dirigidas a la propia Villarruel por el salario que percibe en su condición de vicepresidenta.

Algunos usuarios la acusaron de cobrar un "sueldo millonario", lo que provocó una nueva intervención de la titular del Senado. La funcionaria respondió a los señalamientos y explicó cómo se determinan las remuneraciones de los distintos poderes del Estado, además de diferenciar su responsabilidad administrativa de las dietas que reciben los legisladores.

"Los sueldos de los senadores, de los ministros, de los jueces, de los embajadores, los fija cada poder. Cómo no soy senadora solo administro el Senado, que NO incluye las dietas de los senadores. Y mi administración ahorró 30.000 millones de pesos", expresó.

Con esa respuesta, Villarruel buscó aclarar que la administración de la Cámara alta no implica que tenga bajo su responsabilidad la determinación o el pago de las remuneraciones correspondientes a los senadores. Al mismo tiempo, volvió a destacar el resultado económico que atribuye a su gestión administrativa, al señalar que consiguió un ahorro de $30.000 millones.

La vicepresidenta también hizo referencia a su propia situación salarial y aseguró que sus ingresos no registraron modificaciones desde el comienzo de la actual administración.

"Mi sueldo está congelado desde el 2023 y no tengo fondos reservados como todo el gabinete", afirmó.

De esa manera, Villarruel respondió a las críticas sobre sus ingresos y contrapuso su situación con la de otros integrantes del Poder Ejecutivo, al mencionar expresamente la ausencia de fondos reservados.