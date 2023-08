Violación de la veda electoral: Denuncian reparto de bolsones en la Capital

A las 11:00 horas, se alertó a las fuerzas policiales sobre una presunta violación de la veda electoral en el Barrio Portal Norte 1 de la Capital. En el lugar, se encontró a tres personas repartiendo bolsones en un automóvil Fiat Siena. A pesar del hallazgo de bolsones con alimentos en el vehículo, las autoridades decidieron no tomar medidas restrictivas, basándose en la afirmación de los implicados de pertenecer a una ONG sin afiliación política.

Acción en plena veda electoral

En un hecho que causa revuelo, efectivos policiales recibieron una alerta a las 11:00 horas indicando que en el Barrio Portal Norte 1 de la Capital se estaba llevando a cabo un reparto de bolsones de alimentos, presuntamente en violación de la veda electoral en curso. La veda electoral es una restricción impuesta en el marco de un proceso electoral para evitar influencias indebidas en los votantes antes de los comicios y tuvo su inicio hoy a las 8 de la mañana.

Bolsones y participantes

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron un automóvil Fiat Siena en el que se trasladaban tres individuos identificados como Félix Bustamante (60), Leonardo Figueroa Alarcón (37) y Cecilia Urquiza (45). En el vehículo, se descubrieron alrededor de 15 bolsones con alimentos destinados al reparto.

Afirmación de pertenencia a una ONG

Ante la presencia de las autoridades, las personas implicadas afirmaron que formaban parte de una Organización No Gubernamental (ONG) y aseguraron no tener afiliación política alguna. Esta declaración llevó a las autoridades a no tomar medidas restrictivas de libertad ni a confiscar los elementos encontrados en el automóvil.

Decisión de las autoridades

El Dr. Rafael Vehils Ruíz, consultado sobre el caso y las medidas a tomar, dispuso no aplicar medidas restrictivas de libertad ni el secuestro de los elementos encontrados en el vehículo. En lugar de ello, se emitió un comparendo de notificación a los involucrados, instándolos a cesar con la actividad de reparto de bolsones.