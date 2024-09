Yañez pide que declare su hermana

La ex primera dama Fabiola Yañez pidió hoy que una de sus hermanas, Tamara Yañez, declare como testigo en la causa por violencia de género en la que está imputado el ex presidente de la Nación Alberto Fernández. Tamara Yañez está en España con su hermana y regresa al país este viernes, por lo que el fiscal federal Ramiro González fijaría la declaración para ese día por la mañana.

Luego de que la abogada de Yañez, Mariana Gallego, presentara formalmente el pedido con la declaración de Tamara, quien durante la gestión de Fernández fue nombrada en el Ente Binacional Yacyretá. Si se concreta, la declaración de Tamara Yañez sería la última de esta semana, ya que la de Sofía Pacchi, prevista para este jueves, se suspendería. Sus abogados adelantaron en la Fiscalía que Pacchi tenía complicaciones médicas que le impedirían presentarse. Se espera que todo quede formalizado en una presentación por escrito para que se resuelva la postergación de la audiencia y se fije una nueva fecha de declaración.

Pacchi fue citada porque Yañez contó en su declaración que Fernández intentó seducir a Pacchi en mensajes que encontró en su celular. Pacchi ya hizo un descargo en sus redes sociales: “Ante esta ola de difamaciones que se cierne sobre personas que por motivos estrictamente laborales hemos estado vinculadas a la Casa de Gobierno durante el mandato de Alberto Fernández, resulta imperioso aclarar que no he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente Alberto Fernández”, sostuvo Pacchi, y dio a entender que no sabía de las agresiones que denunció Yañez.

Hoy declararon como testigos Florencia Aguirre, esteticista de Yañez, y Federico Alem, ex coordinador de la Unidad Médica Presidencial. Aguirre dio detalles acerca de su vínculo con Yañez, a quien le realizaba tratamientos faciales a domicilio, y contó cómo veía la relación entre ella y el ex mandatario. En este sentido, admitió haberle visto un golpe en el ojo a su clienta y reveló cuál fue la explicación que le dio Fabiola en ese momento.

“El 19 de junio de 2021 ingresé a la Quinta por la fiesta de la bandera. La atendí, le hice una limpieza de cutis y le hice un masaje. Luego me retiré, no le hice ningún otro tratamiento. Vuelvo a Olivos el 29 de junio y me la encontré con un hematoma en el ojo. Le pregunté qué le pasó y me dijo que fue Alberto sin querer. La verdad que la miré y no le creí”, recordó Aguirre sobre aquel día. Al ser consultada acerca de por qué no le creyó la explicación, respondió que “por la forma que tenía el hematoma no parecía sin querer”.

Según su testimonio, Fabiola le habría detallado que el golpe ocurrió cuando estaba en la cama. Sin embargo, no le dio más precisiones al respecto y ella tampoco quiso preguntarle más, de acuerdo con lo que le dijo al fiscal. “En ese momento no le toqué el rostro. Le hice un masaje porque estaba estresada y un drenaje linfático. Como estaba con el tratamiento de embarazo, se le hinchaban las piernas y entonces me pedía el drenaje linfático. Ese día tenía un hematoma en el ojo, tenía marcado el ojo, era color morado y tenía color amarillo”, agregó sobre aquella jornada.

Por su parte, Alem ratificó lo que la semana pasada había declarado Federico Saavedra, ex titular de la Unidad Médica Presidencial. Relató que el 30 de junio de 2021, a la mañana, fue a la quinta de Olivos con Saavedra y que allí los recibieron Fernández y Yañez, y que vio el moretón en el ojo derecho. “Tenía la equimosis a nivel de los párpados, como dijo el Dr. Saavedra”, dijo Alem.

También contó que Fernández o Yañez, no recordó cuál de los dos, dijo que el moretón había sido por un “golpe involuntario en la cama”. Alem señaló que fue él quien, después de hablar con Saavedra, le ordenó a otro médico de la Unidad Presidencial que le diera a Yañez los glóbulos de árnica y una crema para bajar la inflamación. Eso fue el sábado 26 de junio, después de que Saavedra habló por teléfono con la entonces primera dama.