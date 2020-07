Zenteno dijo que no puede girar más fondos al CD y reparó en la exención de tasas

Luego de que se reavivara el conflicto de poderes entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo de Valle Viejo, por el presupuesto del órgano deliberativo, ayer, la intendenta Susana Zenteno se refirió a la situación y negó que la comuna esté enviando menos fondos de lo que corresponde.

Tras mantener un encuentro con el gobernador Raúl Jalil, la jefa comunal dijo que gracias al aporte de la Provincia, el municipio puede funcionar “porque está muy complicado financieramente”. “No digo que hacemos magia, pero todo lo que se hace se hace a pulmón, con muy poquito dinero”, añadió.

En esa línea, agregó que “cuando hay dinero, es todo fácil, pero cuando no lo hay, se necesita mucho compromiso, mucha honestidad y mucho trabajo. Así que nosotros estamos avocados en ese camino. Ponemos hasta nuestras cosas, nos manejamos en nuestros vehículos y es lo que hoy necesita Valle Viejo y lo vamos a seguir haciendo”.

Consultada por el conflicto con el presidente del CD por el envío de fondos, la intendenta aseguró que “le enviamos lo que corresponde”, pero que las autoridades del Concejo deben entender que “cuando en una casa entran 10 pesos, no podes gastar 15”.

Respecto de la imposibilidad de funcionar por parte del legislativo municipal, ante la falta de fondos para comprar los insumos básicos, Zenteno señaló que desconocía si “están sin funcionar o están funcionando”, pero que, en todo caso, ya le había solicitado en su momento a los concejales que le envíen una lista con los elementos que necesitan para poder cumplir con su trabajo.

“Los concejales tienen una responsabilidad, nosotros como funcionarios tenemos una responsabilidad y no podemos decir 'no tengo para comprar un resma'. No, búscate el resma”, cuestionó.

Tras señalar que no hay excusas para que el CD no funcione, la jefa comunal le pidió a los ediles que “se pongan a trabajar”, e insistió en que “no hay plata” en el Municipio para aumentar la partida del Concejo.

Por otra parte, también cuestionó el proyecto de ordenanza que está siendo trabajado por los concejales, que prevé la exención de tasas municipales a los comerciantes por las pérdidas ocasionadas por la pandemia. “Estamos hablando de que no hay fondos y queremos no cobrar. No es así, no hay plata en el Municipio y no podemos dejar de cobrar impuestos. Aparte, la gente quiere pagar el impuesto porque quiere tener buenos servicios”, criticó y le pidió a los ediles que revean la propuesta.

Por último, señaló que continúa gestionando becas para los trabajadores contratados por la gestión anterior, a los que no se les renovó el vínculo, y criticó, sin mencionarlos, a los dirigentes de ATE por creer “que las cosas caen del cielo”. En esa línea, dijo que continúa realizando las gestiones en la Provincia.