En la tarde de este martes, un accidente de carácter fortuito tuvo lugar en el local gastronómico Mostaza, ubicado sobre Rivadavia al 600, en el corazón de la capital catamarqueña. Según los informes oficiales, la víctima fue Medina Erick Javier, de 30 años, quien sufrió lesiones tras impactar contra la puerta del establecimiento.

El hecho se produjo cuando el joven, aparentemente con prisa por salir del local, no advirtió que la puerta blindex estaba cerrada. El choque de su rostro contra el vidrio provocó cortes y trizamiento de la puerta, lo que generó tanto daños físicos en la víctima como materiales en el local.

Atención médica inmediata

Tras el accidente, Medina Erick Javier fue trasladado al Hospital San Juan Bautista para recibir atención médica especializada. Las fuentes policiales confirmaron que sufrió un corte en el rostro, aunque no se precisaron otras complicaciones asociadas al impacto.

El traslado se realizó de manera urgente, considerando la ubicación central del local y la naturaleza de la lesión, que afectaba una zona sensible como es el rostro. La intervención rápida del personal sanitario fue clave para minimizar posibles secuelas.

Intervención de las autoridades

En el lugar del incidente, intervinieron policías de la Comisaría Primera y personal de la Unidad Judicial N° 1, quienes se encargaron de registrar la escena, verificar daños y tomar declaraciones.

El procedimiento incluyó:

Levantamiento de datos sobre la víctima y las circunstancias del accidente.

Inspección del local y de la puerta blindex trizada .

. Documentación del incidente para determinar responsabilidades y establecer antecedentes.

La participación de estas unidades refleja la importancia de protocolo policial ante accidentes con lesiones en espacios públicos y privados, garantizando que se registre cada detalle sin omitir ningún dato.

Consecuencias materiales y riesgos en locales gastronómicos

El accidente también dejó daños materiales: la puerta blindex sufrió trizamiento por el impacto. Este tipo de puertas, si bien son resistentes, no están exentas de sufrir daños cuando se ejerce una fuerza considerable, especialmente al chocar directamente con el rostro de una persona.