Nahuel Gallo se reunió con Peter Lamelas y pidió por los presos políticos en Venezuela

El gendarme catamarqueño Nahuel Gallo mantuvo un encuentro con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en una reunión donde relató la experiencia vivida durante su cautiverio en Venezuela y volvió a reclamar por la liberación de los presos políticos que continúan detenidos bajo el régimen chavista.

La reunión tomó estado público luego de una publicación realizada por el propio Gallo en su cuenta de X, donde denunció nuevamente la utilización de detenciones arbitrarias contra ciudadanos extranjeros como una herramienta de persecución y represión política en Venezuela.

"El régimen de Maduro en Venezuela utilizó la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros como una herramienta de persecución y represión política", expresó el gendarme en el mensaje difundido tras el encuentro.

El relato de su cautiverio

En su publicación, Gallo señaló que durante la reunión tuvo la posibilidad de compartir su experiencia personal y describir las condiciones que atravesó durante su detención. "Hoy tuve la oportunidad de compartir mi historia y recordar que nadie debería atravesar el horror, la tortura psicológica y la incomunicación que vivimos tantos presos políticos en Venezuela", manifestó.

El gendarme hizo referencia directa a las condiciones sufridas durante su cautiverio y vinculó su situación con la de otros detenidos considerados presos políticos dentro del país caribeño.

En el mismo mensaje, agradeció especialmente la gestión estadounidense, el acompañamiento internacional, el recibimiento del embajador estadounidense y el apoyo de personas, organismos y gobiernos que reclamaron por su libertad.

El catamarqueño sostuvo además que la lucha por los derechos humanos y la liberación de los detenidos en Venezuela continúa vigente pese a los cambios registrados en el escenario político. "Las cosas han cambiado, pero la lucha por la libertad, la democracia y la reconciliación en Venezuela todavía continúa", afirmó.

El régimen de Maduro en Venezuela utilizó la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros como una herramienta de persecución y represión política. Hoy tuve la oportunidad de compartir mi historia y recordar que nadie debería atravesar el horror, la tortura psicológica y la... https://t.co/9tb4gf0XDh — Nahuel Gallo (@nahuollag) May 21, 2026

El reclamo por Germán Giuliani

Uno de los ejes centrales del mensaje difundido por Nahuel Gallo fue el pedido por la liberación de quienes continúan detenidos en cárceles venezolanas. "Seguimos levantando la voz por quienes aún permanecen secuestrados por la dictadura", expresó el gendarme.

Entre los nombres mencionados apareció el del argentino Germán Giuliani, a quien identificó como uno de los presos políticos que todavía permanecen privados de la libertad.

"No podemos olvidarnos de los presos políticos que continúan sufriendo en cárceles venezolanas, entre ellos el argentino Germán Giuliani", escribió. El planteo volvió a colocar en agenda la situación de los ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela y las denuncias internacionales vinculadas a presuntas violaciones de derechos humanos y persecución política.

La respuesta del embajador Peter Lamelas

El embajador estadounidense Peter Lamelas replicó el mensaje de Nahuel Gallo y acompañó públicamente el reclamo por la situación de los detenidos en Venezuela. En su publicación, el diplomático sostuvo que el régimen de Nicolás Maduro utilizó la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros como un mecanismo de represión política.

"El régimen de Maduro en Venezuela usó la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros como herramienta de represión política", señaló.

Además, definió a Nahuel Gallo como "un valiente sobreviviente de estos horrores" y remarcó el impacto que le produjo escuchar de primera mano el relato del gendarme argentino. "Hoy conocí de primera mano su historia, y es algo que ningún ser humano debería experimentar", expresó el embajador.

El respaldo de E.E.UU. y la referencia a Trump

En su mensaje, Peter Lamelas también vinculó la situación venezolana con la política exterior impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump. Según manifestó el diplomático, existe "un camino hacia la restauración de la democracia en Venezuela, la reconciliación política, y la posibilidad de que los presos políticos, como el argentino Germán Giuliani, regresen a sus hogares".

El embajador atribuyó esa posibilidad al "liderazgo y compromiso" de Trump en relación con la situación política venezolana. La publicación de Lamelas se produjo luego del encuentro mantenido con Nahuel Gallo y reforzó el posicionamiento estadounidense respecto de las denuncias vinculadas a presos políticos en Venezuela.