Aguas de Catamarca desmiente intoxicaciones en Valle Viejo

En las últimas horas, una serie de denuncias difundidas a través de plataformas digitales y diversos medios locales generó una profunda preocupación en la comunidad de Valle Viejo, al reportar una presunta intoxicación derivada del consumo de agua de red. Ante la sensibilidad de la situación y el impacto directo que este tipo de información tiene sobre la salud pública, la empresa Aguas de Catamarca emitió un comunicado oficial con el objetivo primordial de llevar tranquilidad a la población y esclarecer fehacientemente el estado real del servicio distribuido en la zona afectada.

La prestataria fue tajante al informar que, tras una revisión exhaustiva de sus registros internos de atención al cliente y sistemas de monitoreo, los usuarios presuntamente involucrados en estos episodios no realizaron ningún reclamo por los canales oficiales de la compañía. Esta omisión administrativa representa un obstáculo insalvable para la firma, ya que impide activar de manera inmediata los protocolos de contingencia, el rastreo de origen y la posterior verificación técnica que resultan estrictamente necesarios para abordar con seriedad este tipo de casos.

Uno de los puntos centrales de la aclaración institucional reside en la evidente falta de sustento científico y técnico de las versiones que circularon durante la jornada. Desde Aguas de Catamarca se subrayó que las denuncias realizadas exclusivamente por vías mediáticas o redes sociales presentan carencias fundamentales para dar inicio a una investigación formal. En primer lugar, se destacó la falta de certificación profesional, dado que los cuadros de salud reportados no cuentan con el aval de profesionales de la salud que vinculen fehacientemente la patología con el consumo de agua de red.

Asimismo, la empresa puntualizó la ausencia de controles de laboratorio y la notable carencia de datos geográficos precisos en los testimonios públicos. No se han presentado análisis clínicos ni químicos que demuestren alteraciones en la composición del suministro distribuido, ni se han aportado ubicaciones exactas de los domicilios afectados. Esta falta de precisión técnica imposibilita que el personal de la empresa realice los muestreos específicos en las zonas presuntamente damnificadas para descartar cualquier anomalía. Al no haber intervenido profesionales médicos que certifiquen el nexo causal entre el agua y el malestar, las denuncias carecen de la validez necesaria para ser consideradas una alerta sanitaria real dentro del marco regulatorio.

La empresa ratificó que, hasta el momento, no se registran reportes formales que vinculen la situación sanitaria de los vecinos con la calidad del agua distribuida en Valle Viejo. Por este motivo, se instó a la ciudadanía a no canalizar quejas de esta gravedad únicamente a través de medios públicos o perfiles sociales, ya que estos no poseen validez técnica ni sanitaria por sí mismos para activar los mecanismos de control oficial de la prestataria.

Para garantizar una respuesta eficiente y técnica ante cualquier duda o anomalía percibida en el servicio, Aguas de Catamarca recordó a la población que los reclamos deben formalizarse de manera obligatoria a través de sus vías de contacto institucionales.

Los usuarios pueden comunicarse a través de la línea gratuita de atención 0800-888-8255 o mediante el contacto telefónico alternativo 383-4900-314. De esta manera, la prestataria busca asegurar que cualquier irregularidad sea atendida bajo estándares de control profesional y rigurosos análisis de laboratorio, evitando la propagación de información que no haya sido debidamente constatada por los organismos competentes y los canales de atención establecidos.