Planta Pirquitas fuera de servicio: amplios sectores sin agua por turbiedad

En el marco de un operativo de contingencia, Aguas de Catamarca ha emitido un comunicado oficial para alertar a la población sobre una situación crítica en la infraestructura de saneamiento provincial. Debido a un fenómeno técnico imprevisto, la Planta Potabilizadora Pirquitas ha debido ser intervenida de manera urgente, afectando la normal distribución del suministro en tres puntos geográficos clave. Esta medida responde directamente al ingreso de turbiedad elevada en el sistema de tratamiento, un factor que compromete los estándares de filtrado y purificación necesarios para el consumo humano seguro.

Ante este escenario de vulnerabilidad técnica, la empresa tomó la determinación de realizar una detención preventiva de toda la planta. El objetivo primordial de este cese de actividades es permitir una revisión exhaustiva de los distintos sectores operativos del complejo hídrico. Según informaron desde la compañía, esta intervención es indispensable para garantizar de forma absoluta la correcta calidad del agua producida antes de que la misma sea inyectada nuevamente en las cañerías y enviada a los hogares de los catamarqueños.

La salida de servicio de la planta Pirquitas impacta de forma inmediata en la red de distribución. Las autoridades advierten que, mientras dure el proceso de normalización, los usuarios podrían percibir anomalías tales como turbiedad residual en el líquido, episodios de baja presión en las conexiones domiciliarias o incluso la falta total de agua. Las regiones comprendidas en esta alerta de servicio abarcan diversos sectores del norte de la Capital, el departamento Fray Mamerto Esquiú y la totalidad del departamento Valle Viejo, donde se sentirá con mayor intensidad la afectación del suministro.

Actualmente, un equipo especializado conformado por operarios y personal técnico se encuentra desplegado en el terreno, trabajando bajo un régimen de urgencia para resolver la situación a la brevedad y restablecer el funcionamiento normal. Mientras se desarrollan estas tareas de mantenimiento de emergencia, se apela a la solidaridad y conciencia ciudadana.

Aguas de Catamarca solicita a los usuarios hacer un uso responsable del agua disponible, limitando el consumo a lo estrictamente esencial mientras continúan las tareas técnicas, con el fin de preservar las reservas existentes en los tanques domiciliarios y permitir una recuperación más rápida del sistema una vez finalizadas las maniobras.