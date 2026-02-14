¿Llegará el alivio?: el pronóstico para este sábado 14 de febrero

El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este sábado 14 de febrero de 2026 presenta un panorama detallado sobre el comportamiento del tiempo en la provincia de Catamarca. La jornada se perfila con una amplitud térmica moderada y fenómenos variables que afectarán principalmente las primeras horas del día, dando paso a una atmósfera más estable conforme avance la tarde y la noche. Los ciudadanos deberán considerar tanto la presencia de lloviznas leves al inicio del día como el incremento en la velocidad de los vientos hacia el cierre de la jornada.

Para este sábado, el organismo rector del clima estima que la temperatura máxima será de 30°C, mientras que la mínima se ubicará en los 21°C. Estas cifras sugieren un ambiente cálido, aunque matizado por un nivel de humedad promedio del 77%, lo cual podría influir en la percepción térmica de los habitantes de la capital y alrededores.

En cuanto a la dinámica atmosférica, los datos técnicos registrados para el día de hoy indican que los vientos soplarán inicialmente a 13 km/h provenientes del noreste, manteniendo una constante de humedad que se sentirá con mayor intensidad durante las primeras horas del reporte.

El reporte matutino: presencia de precipitaciones

El inicio del 14 de febrero estará marcado por una ligera inestabilidad. El reporte del SMN informa que en las primeras horas de este sábado se anuncian lloviznas de 1 mm. Acompañando este fenómeno, la humedad se mantendrá en un elevado 77%, con vientos leves de 13 km/h soplando desde el sector noreste. Esta condición de humedad y precipitación mínima caracteriza un despertar húmedo para la provincia.

Sin embargo, el pronóstico indica una transición rápida. Para la media mañana, no se contemplan precipitaciones adicionales. En este tramo del día, la humedad descenderá levemente hasta alcanzar el 72%, manteniendo la intensidad de los vientos leves de 13 km/h del noreste, lo que facilitará el desarrollo de actividades al aire libre antes de que la temperatura comience su ascenso hacia el pico térmico diario.

Pronóstico para la tarde y la noche: nubosidad y vientos

Hacia la segunda mitad del día, el escenario climático experimentará cambios en la intensidad del viento y la cobertura nubosa. Según el pronóstico del organismo en Catamarca, para esta tarde no se contemplan precipitaciones, aunque se esperan vientos que incrementarán su velocidad hasta los 19 km/h, manteniendo la dirección del noreste.

Para la noche, la tendencia de ausencia de lluvias se mantiene firme, sin precipitaciones previstas. El SMN prevé vientos moderados que alcanzarán los 20 km/h del noreste. Es importante destacar que, durante este periodo, Catamarca experimentará cielos parcialmente nublados. A pesar de los valores máximos diarios ya mencionados, el reporte específico para este segmento indica que se experimentarán temperaturas agradables que variarán en un rango de entre los 6.4°C y los 23.7°C.

Finalmente, la jornada cerrará con vientos que continuarán soplando, aunque un poco más suaves hacia el final del día, permitiendo disfrutar de una noche tranquila y fresca. Estas condiciones de nubosidad parcial y vientos moderados del noreste configuran un cierre de sábado estable para la capital catamarqueña.