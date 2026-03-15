Aguas de Catamarca inicia el arreglo de cañerías tras la crecida

La infraestructura de saneamiento y distribución de la provincia atraviesa horas determinantes tras la crecida extraordinaria del Río del Valle, un fenómeno natural de gran magnitud que alteró la normal provisión del recurso en los últimos días. Ante este escenario de crisis, el personal técnico de Aguas de Catamarca ha logrado un avance sustancial en las tareas de reparación de la infraestructura afectada. La violencia del caudal había condicionado hasta ahora cualquier posibilidad de intervención física directa sobre el terreno, pero una ventana de oportunidad climática y técnica permitió finalmente el despliegue de los equipos pesados en las zonas críticas.

Ingeniería de precisión y movimiento de suelo

El acceso al sector donde se originó el daño principal no fue una tarea sencilla ni inmediata. Debido al estado inestable del terreno y al comportamiento errático del cauce tras el temporal, la empresa debió ejecutar un plan de maniobras previas de alta complejidad para garantizar la seguridad de los operarios y la viabilidad de las reparaciones. Este operativo de ingeniería incluyó un intenso trabajo de movimiento de suelo y la construcción de escolleras, estructuras de defensa fundamentales que permitieron generar remansos de agua y desviar la corriente principal del río.

Estas obras de defensa y contención permitieron despejar el área de intervención necesaria. Al aprovechar la disminución del caudal del río registrada en la última jornada, los equipos técnicos pudieron identificar con precisión el punto exacto de la rotura en una de las cañerías de impulsión que atraviesan el lecho. Este hallazgo constituye un hito fundamental en el proceso de recuperación, ya que el personal ya se encuentra en condiciones de iniciar la reparación técnica de esta primera infraestructura, marcando el inicio de la recuperación progresiva en la capacidad de transporte de agua hacia los distintos sectores de la ciudad.

Impacto en la red y alivio para la zona sur

La puesta en funcionamiento de este cruce estratégico no normalizará el servicio de forma instantánea en toda la Capital, pero representará un alivio parcial sumamente necesario para el sistema general. Según la planificación de la empresa, la recuperación del suministro se dará de manera escalonada, beneficiando inicialmente a los barrios de la zona sur de la Capital. En este sector específico, diversos usuarios podrán comenzar a recuperar la presión normal del servicio a medida que la cañería de impulsión sea reintegrada al sistema de transporte.

Sin embargo, es importante que la comunidad comprenda que la normalización total no será inmediata para todos los sectores. Debido a la complejidad técnica del sistema y a la magnitud de los daños sufridos, algunas zonas de la ciudad continuarán registrando una presión reducida de manera temporal. Este esquema de abastecimiento condicionado se mantendrá hasta que se completen satisfactoriamente las intervenciones en el resto de la infraestructura que aún permanece dañada bajo el lecho del río.

Un plan de reparación integral y asistencia al usuario

Es fundamental destacar que la fuerza de la naturaleza provocó daños en un total de tres cruces de cañerías distintos dentro del sistema del Río del Valle. Por este motivo, aunque el avance actual sobre la primera cañería de impulsión es un paso crítico y esperanzador, los equipos de la empresa continúan trabajando intensamente en los puntos restantes. El objetivo final de estos operativos ininterrumpidos es alcanzar la recuperación total de la infraestructura y normalizar definitivamente el abastecimiento de agua potable en toda la ciudad de Catamarca.