Alerta amarilla: ocho provincias bajo amenaza de tormentas severas y granizo

El panorama meteorológico para este sábado 21 de febrero de 2026 se presenta complejo en gran parte del territorio argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido formalmente una alerta amarilla que abarca un total de ocho provincias, anticipando un sistema de tormentas aisladas, cuya intensidad podría alcanzar niveles fuertes o localmente severos.

El mapa del riesgo y las zonas afectadas

La inestabilidad climática se desplazará de manera dispar, afectando a distintas regiones del norte y centro del país. Las provincias que permanecen bajo vigilancia técnica son:

Jujuy

Salta

Tucumán

Catamarca

La Rioja

Mendoza

San Luis

Córdoba

Este sistema no solo traerá consigo lluvias, sino también una intensa actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo. Un detalle crítico para la seguridad es la previsión de ráfagas de viento, las cuales podrían alcanzar velocidades de hasta 80 km/h, representando un riesgo potencial para estructuras y arbolado.

Cronograma de la inestabilidad: ¿Cuándo rige la alerta?

La progresión de las tormentas seguirá un cronograma específico según la geografía de cada distrito y el momento del día:

Mañana: La actividad comenzará con fuerza en las provincias de Córdoba , La Rioja y en los sectores norte y centro de San Luis .

La actividad comenzará con fuerza en las provincias de , y en los sectores norte y centro de . Tarde y Noche: El fenómeno se desplazará hacia Mendoza , que sentirá el impacto en ambas franjas horarias.

El fenómeno se desplazará hacia , que sentirá el impacto en ambas franjas horarias. Noche: El cierre del sábado será particularmente inestable para el norte del país, con alertas vigentes en Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y el sector sur de San Luis.

Acumulación de agua y nieve en altura

En términos de volumen de agua, el SMN estima que los valores de precipitación acumulada oscilarán de forma general entre los 25 y 50 mm. Sin embargo, la situación en Salta y Córdoba requiere mayor atención, ya que se prevén registros más elevados, con estimaciones de entre 40 y 70 mm.

Por otro lado, la geografía montañosa añade una variable adicional: en la zona de la puna y los niveles más altos de la cordillera, las condiciones climáticas podrían derivar en precipitaciones mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Medidas de prevención y seguridad ciudadana

Ante la vigencia de la alerta amarilla, el organismo oficial ha difundido un protocolo de seguridad para minimizar riesgos. Entre las recomendaciones del SMN destacan: