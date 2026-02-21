¿Cómo estará el tiempo hoy en Catamarca?: nubosidad parcial y temperaturas moderadas

Condiciones generales en la región

Para este sábado 21/02, el escenario meteorológico en Catamarca estará marcado por un cielo parcialmente nublado. Esta cobertura nubosa, sumada a una circulación de aire constante, permitirá mantener las marcas térmicas en rangos agradables durante toda la jornada, ideales para el desarrollo de actividades cotidianas.

Los parámetros técnicos registrados para hoy son:

Temperatura mínima: Rondará los 22°C .

Rondará los . Temperatura máxima: Se estima en 27°C .

Se estima en . Dinámica del viento: Soplará viento leve desde el noreste a una velocidad de 25 km/h.

Probabilidad de precipitaciones y humedad

En cuanto a la inestabilidad atmosférica en la provincia, los modelos indican una baja probabilidad de fenómenos hídricos. Si bien el cielo presentará nubosidad variable, el impacto en superficie se considera menor.

Los datos específicos sobre las precipitaciones en Catamarca para hoy detallan:

Fenómenos esperados: No se descartan lloviznas débiles .

No se descartan . Intensidad: Se califica la situación como nada significativo .

Se califica la situación como . Precipitación estimada: Un acumulado de entre 0-5 mm.

Con una máxima que no superará los 27°C, el sábado 21/02 se perfila en la región como un día de transición, donde la presencia de vientos leves y la escasa probabilidad de acumulados hídricos de relevancia garantizan un entorno previsible para los ciudadanos.