Alerta Amarilla: el SMN advierte sobre tormentas localizadas con ráfagas y granizo

La Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de Catamarca Capital ha difundido oficialmente la emisión de una alerta amarilla por tormentas por parte del SMN. Según los reportes técnicos proporcionados por el organismo, el área de cobertura se verá afectada por tormentas, algunas de las cuales alcanzarán una intensidad fuerte. Este frente climático no vendrá solo, ya que se anticipa que las celdas de tormenta estén acompañadas por una precipitación abundante en cortos períodos de tiempo, la caída ocasional de granizo, una actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h.

Parámetros de precipitación y alcance

En cuanto a los valores hídricos, el análisis de los datos prevé una precipitación acumulada situada entre los 30 y 50 mm. Es fundamental destacar que estos niveles pueden ser superados de manera local, lo que exige una vigilancia constante de las condiciones del suelo y los desagües urbanos ante el volumen de agua previsto para las próximas horas. La precisión de estas cifras advierte sobre la necesidad de tomar recaudos en las zonas más vulnerables de la región.

La naturaleza de la alerta: Localización e incertidumbre

Existe una aclaración importante respecto al comportamiento de este fenómeno, ya que no se esperan eventos significativos de manera generalizada en la Capital. La dinámica de estas tormentas será aislada y muy localizada, lo que implica que el desarrollo de la actividad se dará en sectores puntuales y no afectará a toda la región de forma simultánea.

Esta fragmentación geográfica genera escenarios de contraste directo para los habitantes. Por ejemplo, es posible que se registren tormentas intensas en localidades cercanas como Recreo, mientras que en la Capital solo se perciban relámpagos o precipitaciones débiles. Del mismo modo, advierten las autoridades que puede ocurrir la situación inversa, manteniendo en alerta a los equipos de emergencia ante cualquier cambio súbito en la trayectoria de las celdas que pueda impactar de lleno en el casco urbano.