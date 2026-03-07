ANSES adelanta pagos y oficializa el incremento de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha dado a conocer una serie de cambios operativos que impactarán en la liquidación de haberes durante el mes de marzo de 2026. Ante la proximidad de jornadas marcadas por feriados y días no laborables, el organismo tomó la determinación de adelantar la fecha de cobro para el grupo de jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores al haber mínimo, estableciendo un cronograma que busca optimizar los plazos de acreditación financiera.

El cronograma de pagos para haberes superiores a la mínima

La medida de ANSES tiene como objetivo principal que los primeros beneficiarios de este segmento perciban sus haberes antes de lo estipulado originalmente. Según la información oficial, el esquema de cobro para aquellos que superan la mínima se estructura bajo el siguiente orden de terminación de DNI:

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo de 2026.

miércoles 25 de marzo de 2026. DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo de 2026.

jueves 26 de marzo de 2026. DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo de 2026.

viernes 27 de marzo de 2026. DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo de 2026.

Esta reorganización, diseñada para mitigar los efectos de los días de inactividad administrativa, permite que los beneficiarios mantengan una previsibilidad clara sobre sus ingresos. En simultáneo, el organismo recordó que las Pensiones No Contributivas (PNC), que agrupan a prestaciones por invalidez, vejez o madres de siete hijos, mantienen su calendario habitual de inicio de mes, comenzando el lunes 9 de marzo para documentos terminados en 0 y 1, y finalizando el viernes 13 de marzo para los terminados en 8 y 9.

Actualización de haberes: La precisión del cálculo inflacionario

Junto con el ajuste en el calendario, ANSES ratificó los nuevos montos para el tercer mes del año. Estos valores incorporan un incremento mensual que sigue la evolución del costo de vida. En esta oportunidad, el ajuste aplicado es del 2,88%, cifra derivada del índice de inflación registrado en enero.

Desde el organismo aclararon que, aunque el índice difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue del 2,9%, la cifra aplicada a los haberes es del 2,88% debido a una diferencia técnica en los criterios de redondeo. Mientras el INDEC utiliza un solo decimal, ANSES emplea dos decimales para el cálculo exacto de la movilidad previsional.

Montos vigentes y el impacto del bono extraordinario

El esquema actual de haberes se complementa con la continuidad del bono extraordinario, una herramienta fundamental para proteger el poder adquisitivo de los sectores con menores ingresos. Los montos para marzo de 2026 se han definido de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $439.600,88 (valor que ya contempla el bono de $70.000).

$439.600,88 (valor que ya contempla el bono de $70.000). Jubilación máxima: $2.487.063,96.

$2.487.063,96. Pensión No Contributiva (invalidez o vejez): $328.720,62 (con bono incluido).

$328.720,62 (con bono incluido). Pensión para madres de siete hijos: $439.600,88 (con bono incluido).

$439.600,88 (con bono incluido). Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70 (incluye bono de $70.000).

Este sistema de actualización mensual, que ajusta los ingresos según la inflación, responde al objetivo gubernamental de que los haberes mantengan una mayor correlación con la evolución del costo de vida. Aunque los cambios en el calendario han generado consultas entre los beneficiarios, las autoridades recalcaron que las modificaciones responden exclusivamente a una optimización de la gestión operativa, garantizando el derecho al cobro en tiempo y forma para la totalidad del padrón previsional. Mientras tanto, los canales oficiales de ANSES permanecen habilitados para que cada jubilado y pensionado pueda planificar su economía personal consultando con precisión la fecha asignada para la acreditación de sus haberes.