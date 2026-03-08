Inestabilidad meteorológica: alerta amarilla y un inicio de semana pasado por agua

El inicio de la semana laboral en la Capital presentará un desafío climático considerable. Según los datos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el panorama atmosférico para los próximos días se perfila inestable, con la persistencia de lluvias y tormentas que condicionarán la cotidianeidad de los habitantes. Este frente de mal tiempo, que se extenderá desde el lunes hasta el miércoles, vendrá acompañado por temperaturas moderadas y una dinámica rotación de los vientos, factores que completan el cuadro de alerta vigente.

La hoja de ruta climática: del lunes al miércoles

La transición hacia la mitad de la semana exige atención constante a los cambios térmicos y a la evolución de las tormentas. La configuración del tiempo para el período mencionado se detalla de la siguiente manera:

Lunes 9 de marzo: Se pronostican tormentas durante la mañana, dando paso a tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. El viento, que comenzará soplando desde el sudoeste, realizará una rotación hacia el noreste. Se espera un registro térmico con una mínima de 21 grados y una máxima de 25 grados .

Se pronostican tormentas durante la mañana, dando paso a tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. El viento, que comenzará soplando desde el sudoeste, realizará una rotación hacia el noreste. Se espera un registro térmico con una y una . Martes 10 de marzo: La inestabilidad se mantiene, con chaparrones previstos para la mañana y el retorno de las tormentas durante la tarde y la noche. Los vientos, provenientes del noreste, rotarán hacia el norte. La amplitud térmica será algo mayor, con una mínima de 20 grados y una máxima estimada en 27 grados .

La inestabilidad se mantiene, con chaparrones previstos para la mañana y el retorno de las tormentas durante la tarde y la noche. Los vientos, provenientes del noreste, rotarán hacia el norte. La amplitud térmica será algo mayor, con una y una . Miércoles 11 de marzo: La tendencia inestable persiste, con tormentas pronosticadas para la mañana y el desarrollo de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. El viento mantendrá su predominancia del noreste, con una rotación hacia el norte, manteniendo temperaturas similares al día anterior, oscilando entre los 21 grados de mínima y los 27 grados de máxima.

Alerta amarilla: alcance y severidad de los fenómenos

La preocupación principal de los especialistas radica en la alerta amarilla emitida por el SMN, la cual posee una amplia cobertura geográfica en la provincia. Este nivel de alerta es un indicativo de la magnitud de los fenómenos esperados, los cuales podrían presentar riesgos significativos para la seguridad pública.

Las zonas geográficas comprendidas en esta advertencia incluyen específicamente a: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

El informe técnico del organismo advierte que el área será afectada por tormentas, algunas de ellas caracterizadas por ser localmente fuertes. Los especialistas han detallado los posibles riesgos asociados a estos fenómenos:

Precipitaciones intensas: Abundante caída de agua en cortos períodos. Actividad eléctrica: Alta incidencia de descargas. Ráfagas: Vientos intensos que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Granizo: Potencial caída de granizo en las zonas afectadas.

Consideraciones sobre la acumulación hídrica

Un punto crítico señalado por el SMN es el volumen de las precipitaciones estimadas. Se prevén valores acumulados de entre 30 y 50 milímetros, advirtiendo que estas cifras podrían ser superadas de manera puntual debido a la naturaleza de las tormentas. La situación se torna aún más compleja en la región, ya que se observa una tendencia similar en provincias vecinas, como el caso de Tucumán, donde los registros acumulados podrían superar los 60 milímetros en algunos sectores específicos, lo que evidencia el impacto regional de este frente inestable. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.