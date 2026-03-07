Precaución extrema al transitar la Ruta Nacional 40 en Belén por presencia de material de arrastre

La seguridad vial en la provincia se encuentra bajo supervisión intensiva tras el reporte oficial emitido por Vialidad Nacional. Debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, las autoridades han emitido una advertencia de tránsito con precaución para un tramo específico de la Ruta Nacional 40.@La zona afectada se localiza entre Cerro Negro y Londres, dentro del departamento de Belén, concentrándose la situación de mayor riesgo a la altura del kilómetro 4.034. La inestabilidad climática derivó en la crecida de diversos cauces naturales, lo que provocó que, en el mencionado punto kilométrico, el caudal de agua desbordara y transitara directamente por encima de la calzada, dejando tras de sí una cantidad considerable de material de arrastre.

Operativos de emergencia y recomendaciones para conductores

Ante este escenario, la Sobrestantia Belén ha desplegado personal especializado y maquinaria pesada para avanzar con las tareas críticas de despeje y limpieza de la cinta asfáltica. El objetivo es restablecer las condiciones óptimas de circulación a la brevedad posible.

Hasta que los trabajos concluyan, se insta a los usuarios de la vía a seguir estrictamente las siguientes medidas de prevención: