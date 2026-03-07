  • Dólar
Alerta vial

Precaución extrema al transitar la Ruta Nacional 40 en Belén por presencia de material de arrastre

Condiciones críticas tras las intensas precipitaciones

7 Marzo de 2026 12.15

La seguridad vial en la provincia se encuentra bajo supervisión intensiva tras el reporte oficial emitido por Vialidad Nacional. Debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas entre la noche de ayer y la madrugada de hoy, las autoridades han emitido una advertencia de tránsito con precaución para un tramo específico de la Ruta Nacional 40.@La zona afectada se localiza entre Cerro Negro y Londres, dentro del departamento de Belén, concentrándose la situación de mayor riesgo a la altura del kilómetro 4.034. La inestabilidad climática derivó en la crecida de diversos cauces naturales, lo que provocó que, en el mencionado punto kilométrico, el caudal de agua desbordara y transitara directamente por encima de la calzada, dejando tras de sí una cantidad considerable de material de arrastre.

Operativos de emergencia y recomendaciones para conductores

Ante este escenario, la Sobrestantia Belén ha desplegado personal especializado y maquinaria pesada para avanzar con las tareas críticas de despeje y limpieza de la cinta asfáltica. El objetivo es restablecer las condiciones óptimas de circulación a la brevedad posible.

Hasta que los trabajos concluyan, se insta a los usuarios de la vía a seguir estrictamente las siguientes medidas de prevención:

  • Reducción de velocidad: Circular a una marcha inferior a la habitual para mantener el control total del rodado.
  • Respeto a la señalética: Acatar de manera obligatoria todas las señales preventivas de obra dispuestas en el sector.
  • Atención al entorno: Mantener máxima alerta ante la posible presencia de residuos minerales o barro sobre la calzada que puedan comprometer la adherencia de los neumáticos.
Ruta Nacional 40

