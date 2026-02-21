Emergencia vial en la RN 60: persiste el corte total en la Quebrada de Las Angosturas

La infraestructura vial en el oeste de Catamarca enfrenta horas críticas debido a las condiciones que han afectado la calzada. Vialidad Nacional ha confirmado que la Ruta Nacional 60 continúa inhabilitada para la circulación en el sector estratégico de la Quebrada de Las Angosturas. Esta interrupción absoluta ha obligado a un despliegue inmediato de recursos técnicos y logísticos con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y lograr la pronta recuperación de esta vía esencial para la provincia.

Debido a la magnitud de los daños registrados en el tramo mencionado, las autoridades competentes han ratificado que el Paso Internacional de San Francisco se mantendrá cerrado durante toda la jornada de hoy. Esta medida de seguridad afecta de manera directa el flujo logístico y el tránsito de viajeros entre Argentina y Chile, supeditando la reapertura de la frontera al éxito de las operaciones de reparación que se ejecutan actualmente en territorio catamarqueño.

Operativos y cronograma de trabajo

El personal especializado y los equipos pesados de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se encuentran operando intensivamente en la zona de conflicto para remover los obstáculos y consolidar el terreno. Según el reporte oficial emitido por el organismo, las tareas de recuperación se extenderán y continuarán durante todo el fin de semana de forma ininterrumpida. El objetivo central de este despliegue es reparar íntegramente el tramo afectado en la Quebrada de Las Angosturas para devolver la normalidad al corredor vial lo antes posible.

Estado de alerta y recomendaciones

La DNV informa que la transitabilidad seguirá restringida hasta que se logre rehabilitar el camino con las garantías de seguridad pertinentes. Se insta a los conductores, transportistas y empresas de logística a evitar desplazamientos hacia la zona de la Ruta Nacional 60 y a mantenerse informados a través de los canales oficiales. La habilitación definitiva del tramo y del paso fronterizo dependerá exclusivamente de los avances logrados por las cuadrillas de trabajo durante las próximas cuarenta y ocho horas.