Audiencia pública: el futuro de la tarifa eléctrica bajo análisis

Un marco institucional para la fijación de tarifas

En la mañana de este lunes, la sala "Julio Sánchez Gardel" del Cine Teatro Catamarca se convirtió en el epicentro de la discusión energética provincial. Bajo la Resolución N° 78/26, emitida por el Ministerio de Desarrollo Productivo, se convocó a una Audiencia Pública con el propósito fundamental de analizar la solicitud de actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) presentada por la firma Energía de Catamarca SAPEM para el periodo de marzo-abril de 2026.

La apertura del acto estuvo a cargo del ministro Leonardo Zeballos, quien destacó la relevancia de estos espacios de participación para consolidar procesos transparentes. Zeballos subrayó que el propósito central es escuchar todas las voces en un entorno de respeto, permitiendo que la cartera ministerial tome una resolución final sobre el esquema tarifario ajustándose siempre a las normativas vigentes, tras agradecer la presencia de autoridades de la empresa, cámaras empresariales y la comunidad en general.

Diversidad de actores y pluralidad de voces

El procedimiento, instruido técnicamente por Ruth Evelin Riccheri y Paola Álvarez Artaza, se caracterizó por una amplia representación de diversos sectores de la vida económica y social. La jornada contó con ponencias de especialistas y representantes institucionales que abordaron la complejidad de la estructura tarifaria desde distintas perspectivas. Entre los expositores se encontraron Aldo Palavecino y Darío Soto Moya en representación de EC SAPEM, junto a Paola Álvarez Artaza por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Asimismo, participaron Claudio Bulacio de ADEERA, Marcelo Coll en representación de la Federación Económica de Catamarca, Gustavo Walther por la Unión Comercial de Catamarca, y Pablo Palleiro por la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. La nómina de expositores se completó con las intervenciones ciudadanas de Alfredo Ariel Marchioli y Franklin Benito Solohaga.

Hacia una decisión final

Una vez cumplida la etapa preparatoria de exposiciones técnicas y gremiales, la audiencia se abrió a la participación ciudadana, otorgando el uso de la palabra a asistentes que no figuraban originalmente como parte. Este gesto permitió que el público general expresara sus puntos de vista, reforzando así el marcado carácter democrático del procedimiento. Al cierre del encuentro, las autoridades dieron por concluida la sesión agradeciendo los aportes recibidos. Ahora, el desafío recae en el Ministerio de Desarrollo Productivo, organismo que llevará adelante un análisis técnico exhaustivo de cada uno de los testimonios y propuestas presentados, con el fin de definir la estructura del cuadro tarifario definitivo.