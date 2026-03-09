Restauración vial estratégica en la Ruta Nacional 60 tras el temporal

Luego de los eventos climáticos que afectaron la región de Catamarca, el organismo de Vialidad Nacional ha desplegado un operativo de infraestructura de emergencia sobre la Ruta Nacional 60. Las tareas, ejecutadas por personal y equipos técnicos afectados a la Sobrestantía Tinogasta, se concentran específicamente en el sector comprendido entre la localidad de Fiambalá y la zona de Quebrada Las Angosturas.

Impacto climático y daños estructurales

La intervención técnica surge como una respuesta directa a los severos daños que sufrió la calzada tras las intensas lluvias registradas entre fines de febrero pasado y principios de marzo. Estos fenómenos meteorológicos no solo erosionaron la superficie asfáltica, sino que provocaron derrumbes y derrames de material sobre la traza, comprometiendo la seguridad de quienes transitan por la zona.

Detalles de la obra y alcance logístico

Los trabajos de bacheo de calzada se focalizan con precisión entre los kilómetros 1.405 y 1.408. La importancia de estas maniobras radica en la relevancia geopolítica del trayecto, ya que este tramo es un componente vital del corredor internacional Paso de San Francisco. Con la finalización de estas tareas, se busca restablecer y optimizar las condiciones de transitabilidad para todos los usuarios, asegurando la fluidez del transporte de carga y pasajeros en una de las conexiones transfronterizas más importantes del noroeste argentino.