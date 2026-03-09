Formación clave para el arbitraje de básquetbol en Catamarca

El crecimiento del deporte federado en la región demanda no solo deportistas de alto rendimiento, sino también un cuerpo colegiado que esté a la altura de las exigencias del reglamento internacional. En este contexto, la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca (FBPC), en un trabajo conjunto con el Colegio de Árbitros de Básquetbol de Catamarca, ha anunciado la realización de una jornada de formación integral destinada a dos pilares fundamentales del juego: los árbitros y los oficiales de mesa. Esta iniciativa no se presenta únicamente como un espacio de actualización de conocimientos, sino que adquiere un carácter de capacitación obligatoria, siendo el requisito indispensable para la habilitación de todo aquel personal que pretenda desempeñarse en las diversas competencias organizadas por la FBPC durante la temporada. De esta manera, la federación busca estandarizar criterios y garantizar que quienes imparten justicia y llevan el control administrativo de los partidos posean las credenciales necesarias para un desarrollo transparente del juego.

Cronograma de actividades y sede del encuentro

La cita ha sido programada para el próximo sábado 14 de marzo, eligiendo como epicentro el Nodo Tecnológico, un espacio que se ha consolidado como punto de referencia para eventos institucionales en la capital, ubicado estratégicamente en la intersección de la Av. Güemes y Av. Virgen del Valle. La elección del lugar responde a la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para las distintas etapas de la formación, la cual se ha estructurado en un formato de doble turno para cubrir tanto la teoría como la práctica de manera rigurosa.

La jornada iniciará puntualmente a las 9 hs con una clase teórica exhaustiva, donde se abordarán las normativas vigentes y las actualizaciones del reglamento internacional. Tras completar este primer bloque, se dispondrá de un receso programado al mediodía para el descanso de los asistentes, retomando la actividad a las 15 hs con el desarrollo de las actividades prácticas. Este segundo segmento es fundamental, ya que permitirá que los conocimientos técnicos adquiridos durante la mañana se apliquen de forma directa en situaciones reales de arbitraje y control de mesa.

Profesionalización y control del juego

La figura del oficial de mesa y del árbitro es crítica para el éxito de cualquier encuentro deportivo. Al exigir esta capacitación, el Colegio de Árbitros de Básquetbol de Catamarca se asegura de que no haya disparidades en la interpretación de las reglas, desde el manejo del reloj de posesión hasta la correcta confección de la planilla de juego y la señalización en cancha. Este curso está diseñado para que tanto los aspirantes como aquellos profesionales que ya se encuentran en actividad puedan demostrar su idoneidad técnica. El cumplimiento total de la asistencia y la participación activa en los contenidos dictados en el Nodo Tecnológico serán los únicos avales válidos para que los colegiados puedan ser designados en las ternas y mesas de control en los torneos provinciales.

Información sobre inscripciones

Para todos los interesados en formar parte de esta instancia de formación, la organización ha dispuesto canales de comunicación directa para facilitar el proceso de registro y resolver dudas administrativas. Las consultas e inscripciones deben gestionarse directamente a través de Gustavo Nieva, comunicándose al teléfono 383 403 9286. Es fundamental realizar este trámite con antelación para asegurar un lugar en la jornada del sábado 14 de marzo, dado que el control de ingreso será estricto al ser la llave directa para la habilitación oficial en el ámbito de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca. Con este paso, el básquetbol local refuerza su estructura institucional y eleva la vara de calidad para el calendario deportivo vigente en toda la provincia.