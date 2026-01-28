Ayuda Escolar 2026: ANSES oficializa el pago de $85.000 por hijo

En un contexto de planificación familiar frente al inicio del calendario escolar, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha formalizado la actualización de sus haberes. Bajo el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria, el organismo confirmó un incremento del 2,5% en todas sus prestaciones, cifra que se desprende del índice inflacionario registrado en noviembre. Esta medida eleva el monto de la Ayuda Escolar Anual a $85.000, un pago único destinado a cubrir los gastos de útiles, mochilas y uniformes.

Requisitos y condiciones de acceso

Para percibir este respaldo económico, ANSES exige el cumplimiento de condiciones específicas vinculadas a la edad y la situación educativa de los beneficiarios:

Edad y escolaridad: El beneficio abarca a niños y jóvenes desde los 45 días hasta los 18 años y un mes , siempre que asistan a establecimientos de enseñanza oficial.

El beneficio abarca a niños y jóvenes desde los , siempre que asistan a establecimientos de enseñanza oficial. Hijos con discapacidad: En estos casos, no existe límite de edad. Se requiere la asistencia a instituciones oficiales, centros de rehabilitación, talleres protegidos o el apoyo de maestros particulares.

Trámite digital: guía para la validación

El proceso es completamente gratuito y obligatorio cada año. Para concretarlo, el titular debe ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la sección "Hijos" y seleccionar "Presentar certificado escolar". Tras generar e imprimir el formulario, este debe ser firmado por las autoridades de la escuela y, finalmente, cargarse nuevamente en la plataforma mediante una foto o archivo escaneado.

La liquidación de los $85.000 se realizará en la cuenta del titular una vez validado el documento, sumándose a los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares (SUAF), según el cronograma derivado del momento de la carga.